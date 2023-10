Justamente, con el resultado negativo de agosto ya van cuatro meses de caídas de despachos al exterior, siendo los otros periodos enero (-11,1%), febrero (-11,5%) y junio (-6,9%).

Además, a nivel acumulado, los envíos al extranjero suman US$41.164 millones entre enero y agosto, lo que significa una disminución de 1,1% frente al mismo periodo de 2022.

Sectores

Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), explicó que en agosto cayeron los envíos de tres sectores tradicionales, como son la pesca, los hidrocarburos y el agro tradicional.

Justamente, la exportación de pesca tradicional, de acuerdo con Mincetur, disminuyó sus envíos en 93,7% en agosto y 51,1% entre enero y agosto frente a sus similares periodos de 2022, respectivamente. Esto se debe, indicó Arrieta, a la suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta.

“Todavía continúa el efecto de esta cancelación y estamos viendo con mucha incertidumbre qué es lo que va a ocurrir con la segunda temporada [de pesca]. Todavía no está definido completamente [si va a haber o no segunda temporada de pesca]. Se ha reducido en particular las exportaciones de harina de pescado”, explicó.

En el caso de los hidrocarburos, la disminución de 46,3% en agosto y de 37,3% entre enero a agosto, señaló el experto de Cien-Adex, se debe a los menores envíos de gas natural, dado que en Europa cuentan con ‘stock’ de ese producto para este año y el siguiente, a diferencia del año pasado, en el que hubo un mayor clima frío en el hemisferio norte y también un choque económico producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. También influye un menor precio internacional del gas natural, añadió.

Asimismo, las agroexportaciones tradicionales se contrajeron 22,3% y las no tradicionales disminuyeron 7,4% en agosto. Y es que en el agro, el rendimiento de productos se ha visto impactado por el Fenómeno El Niño, que ha afectado a los cultivos y el desarrollo de plantas, así como propicia el surgimiento de enfermedades a las plantas.

“En el caso de las paltas, también sobre el arándano, están teniendo algunos problemas con el desarrollo normal de su producción. También los mangos, que, hablando de prospectivas hacia el próximo años, probablemente va a ser el producto más afectado en las exportaciones y en su producción”, expresó.

Pese a la caída, las exportaciones, tanto de agosto como en el acumulado en los primeros ocho meses del año, han sido sopesadas por la minería, cuyos envíos crecieron 12,1% y 11%, respectivamente. Este sector se vio beneficiado por una mayor producción de cobre, a su vez impulsado por las operaciones de Quellaveco.

Además… Otros crecimientos Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien-Adex, resaltó el crecimiento de sectores como la minería no metálica, que aumentó sus exportaciones un 22,9% entre enero y agosto frente al mismo periodo de 2023. Esto se debe a un incremento en los envíos de fosfato de calcio, utilizado para la producción de fertilizantes. También destacó el crecimiento en la exportación de pota, en un 97%, y en la agroindustria, de 1,2% entre enero a agosto, pese a que este último sector tuvo una caída en el el octavo mes del año.

Proyecciones

El balance de todo el año no es favorable para las exportaciones. Justamente, Arrieta señaló que Cien-Adex estima una caída de 1,3% en el valor de los envíos para este 2023, pese a que en este último tramo del año aumentan montos de exportación.

“Entre estos últimos meses del año, se realiza el mayor valor de exportación a nivel mensual. Entre septiembre a diciembre hay un aumento del monto exportado. Se esperaría que la caída no sea tan grave en los siguientes meses del año, que sea contrarrestado por el factor de la minería, que crece muy bien y mantendría, según nuestras proyecciones, a un crecimiento de 6,3% al cierre del año, lo que superaría al promedio de los últimos 5 años, que es 6,2%”, precisó Arrieta.

En el Mincetur, la proyección del sector es de una caída de 1,5% para este año, expresó el titular de la cartera, Juan Carlos Mathews, en la inauguración del evento Perú Moda Deco 2023. Justamente, indicó que las industrias se han visto afectadas por la “recesión y desaceleración” económica en el exterior y el efecto de El Niño.

El ministro agregó que esperan para el 2024 que este sector crezca 3,5%, mientras que Cien-Adex estima un aumento de 1,9% para ese año, cifra que es menor al promedio de los últimos cinco años, de 7,7%.

Sin embargo, los riesgos para el sector, indicó Arrieta, son el Fenómeno El Niño global y la intensidad con la que se dé este evento climático, la inflación a nivel internacional, así como la posible desaceleración económica que puede haber en China, principal socio comercial del Perú.