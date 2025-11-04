Las ventas de mejoramiento del hogar crecieron 2% al mes de agosto, informó Scotiabank en su Reporte Semanal del 3 al 7 de noviembre del 2025. Asimismo, esperan que haya una relativa mejora en el último trimestre del año, en parte debido al uso de ingresos previsionales liberados.

La mejora de la capacidad adquisitiva de la población, con presiones inflacionarias contenidas impulsaron las ventas del sector. Sin embargo, la no expansión del área de ventas limitó un mayor dinamismo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para el 2025 la venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en almacenes especializados alcanzaría S/ 6.350 millones (US$1.740 millones), cerca de 3% más respecto al 2024, según proyecciones de Scotiabank. Si bien el sector volvería a crecer, el nivel estaría aún por debajo de lo alcanzado en 2021.

PUEDES VER: Primer día de CADE Ejecutivos 2025: estos son los eventos que marcarán la sesión inaugural del foro empresarial

Según el reporte de Scotiabank, los factores que estarían detrás del crecimiento del 2025 serían la mejora en la capacidad de gasto ante el crecimiento del empleo formal privado y las menores presiones inflacionarias, la mayor predisposición a realizar actividades de autoconstrucción inclusive haciendo uso del octavo retiro de fondos previsionales para fines de año, la relativa estabilidad de los precios de materiales de construcción, y el buen desempeño del sector inmobiliario, especialmente en Lima. Sin embargo, hay algunos factores que acotarían el crecimiento tales como una menor colocación de créditos para viviendas sociales y la ausencia de apertura de nuevas tiendas.

Evolución al mes de agosto

Las ventas de mejoramiento del hogar crecieron cerca de 2% al mes de agosto de este año. Si bien las ventas cayeron en julio y agosto, este resultado estuvo explicado en parte por un efecto base, las ventas de julio y agosto del 2024 estuvieron entre las más altas del año debido al séptimo retiro de AFPs.

Los factores que explicaron el crecimiento son consistentes con aquellos que se espera continúen impulsando el resultado al cierre del año, destacando el dinamismo de la autoconstrucción, reflejado en un incremento del consumo de cemento de 5% a agosto, estabilidad en el precio de materiales de construcción y dinamismo del sector inmobiliario, nuevos créditos hipotecarios crecieron 29% al mes de agosto.

MÁS INFORMACIÓN: Midagri: Perú logra su primer envío de castaña a China

Sin embargo, el menor dinamismo del segmento de viviendas sociales -nuevos créditos Mivivienda cayeron 6% al mes de agosto, y la menor predisposición a sumar nuevas tiendas, limitaron el resultado acumulado.

Por líneas de negocio al mes de agosto, destacaron las ventas de muebles (+61%) y de productos diversos (+2%), representando el 7% y 39% del total de ventas acumuladas respectivamente. No obstante, el ligero descenso en las ventas de artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-1%) -representan cerca del 50% de ventas del sector-, y la caída en la venta de artículos y equipos domésticos (-19%), representa cerca del 5% de ventas del sector-, acotaron el resultado acumulado.