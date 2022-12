Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se refirió a la toma de la planta de bombeo de gas de Camisea en Cusco por parte de los manifestantes y sostuvo que esta debería estar protegida por las autoridades, ya que se trata de un activo estratégico.

“Me alegra que el ministro haya mencionado que van a anunciar el control de los activos estratégicos, pero no veo por qué no lo han hecho ya. Camisea, para empezar, tiene un control y protección por ley. Consecuentemente, esta debiera estar perfectamente protegido en automático, no debiera tener que darse una disposición de ese tipo”, indicó en una entrevista con Canal N.

En ese sentido, Gálvez señala que los actos suscitados el día de hoy no son propios de una una protesta, sino de actos vandálicos.

“Aquí hay vandalismo y están yendo contra activos importantes. Hay que ser conscientes que en estos momentos tenemos restricciones para el abastecimiento de gas y la mitad de energía de la electricidad que se produce en el Perú se hace con este recurso”.

Dicho esto, “los más afectados son los más pobres, porque medio millón de vehículos usan gas y por otro lado, un millón y medio de casas se abastecen del mismo. Y si estas personas no tienen gas para la casa, autos ni electricidad, entonces todos vamos a tener problemas”, mencionó el ex directivo.

Además, Gálvez lamenta las actitudes violentistas que se han tomado como protesta, pues lo único que están generado es que las mypes, pymes y pequeños comerciantes pierdan la oportunidad de hacer actividad económica en estas fechas del año.

Por otro lado, se refirió al cálculo hecho ppr el MEF sobre el impacto económico de estas protestas, el cual sería de hasta S/ 100 millones diarios.

“Creo que el impacto es muy superior al mencionado. Probablemente, en términos de impuestos sea esa la cifra, pero en términos de productos y destrucción de activos puede ser mayor”, dijo.

“Lo importante es que el Gobierno tome la situación de emergencia a nivel nacional y después de eso debiera irse reduciendo, pero no se puede ir expandiendo, porque en esa condición no se llega a controlar nada”, finalizó el expresidente de la SNMPE.

