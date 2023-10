El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaría próximamente una primera versión para lanzar al mercado los proyectos para la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), anunció el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Asimismo, indicó que se buscaría que la obra se financie durante su operación mediante un fideicomiso de flujos.

“Estamos en coordinación con el MEF, hemos visto un fideicomiso de flujos, no es una Asociación Público-Privada, sino [que sea] la facturación de la Línea 3 y la Línea 4 del Metro lo que respalda el pago de intereses. [...] El MEF está en la redacción final de esta delegación que la va a dar al Congreso [de aprobar] las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima]”, señaló en el Sustainable Social Infraestructure Summit 2023.

Asimismo, destacó al G2G como un mecanismo para el avance más veloz de los proyectos de infraestructura.

“Al ser una obra pública [tendrá] todo el tiempo un PMO, un gobierno. Si no esto no camina, se entrampa en el Poder Judicial. Postor que pierde hace su cautelar y no se avanza”, remarcó.

El burgomaestre no detalló cómo se realizaría el fideicomiso, ni las cifras de inversión, ni los plazos exactos en los que se presentará el proyecto.

LEE TAMBIÉN | Bonos argentinos bajan un 10 % tras confirmarse segunda vuelta entre Massa y Milei

Compra de motos

En otro momento, López Aliaga indicó que este año se lanzaría el concurso para adquirir 4.000 motos para apoyar en seguridad ciudadana.

“Se tiene que seguir un sistema, de UNOPS, para realizar las compras. Hay tres postores felizmente, no sé los nombres, que en diciembre [concursarán por adquirir] motos de alta seguridad, equipadas para policía. Es ridículo que Lima tenga 300 motos, deberíamos tener por lo menos 4.500. La primera compra son 4.000 motos, para tenerlas antes de marzo”, señaló.

El alcalde tampoco detalló los montos de inversión que representará esta adquisición.