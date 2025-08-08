Sunat informó que los ingresos tributarios netos del Gobierno Central alcanzaron los S/102.260 millones entre enero y julio del presente año, lo que significó S/13.125 millones más en relación con el resultado obtenido en similar periodo del año pasado, que fue de S/89.135 millones. Este resultado representa un crecimiento acumulado de 12,9%.

En julio, los ingresos tributarios llegaron a S/12.912 millones. Con ello, la recaudación del mes registró un crecimiento de 7,1% con respecto al mismo mes del año 2024. Este resultado confirma la tendencia positiva en la evolución de los ingresos tributarios.

Sunat indicó que el resultado positivo en la recaudación de julio se sustentó principalmente en el desempeño favorable que habría registrado la actividad económica durante el mes de junio y en particular, la demanda interna, generando obligaciones tributarias internas que en su mayoría se pagaron durante el mes de julio.

Asimismo, destacó el crecimiento de las importaciones CIF durante el propio mes de julio (6,9%), a pesar de la contracción del tipo de cambio en 5,6% (S/3,55 x US$). Según el tipo de bienes, la importación de bienes de consumo se incrementó en 11,4% y la de bienes de capital y materiales de construcción creció en 17,2%. En contraste, disminuyeron las importaciones de materias primas y productos intermedios en 0,5%.

Resultados por tributos

En julio Sunat recaudó S/4.996 millones por concepto de Impuesto a la Renta, importe que representó un crecimiento de 3,4% en comparación con el mismo mes del año 2024.

El aumento registrado está motivado, principalmente, por lo recaudado en los mayores Pagos a Cuenta de Tercera Categoría, tanto del Régimen General, como del Régimen Mype Tributario - RMT (8,8%).

Por otro lado, la recaudación del IGV alcanzó los S/7.716 millones en julio, importe que representó una contracción de 1,2% en comparación con el mismo mes del año 2024. Por su parte, el IGV que grava a las importaciones recaudó S/3.156 millones, lo que representó una disminución de 4,8% en comparación a julio del 2024.

En cuanto a la recaudación por Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se alcanzó los S/850 millones en julio, monto que representa un incremento de 19,5% con respecto al mes de julio del año 2024.

Las devoluciones de impuestos realizadas durante julio ascendieron a S/2.261 millones, monto que representó una disminución de 12,8% en comparación con similar mes del año 2024.