Mercado Libre, empresa de tecnología y comercio electrónico de América Latina, anunció hoy su primer centro de almacenamiento y distribución en Perú.

Esta iniciativa busca acelerar los envíos en 24 horas, ampliar el surtido de productos, especialmente en categorías como tecnología, moda y belleza, y optimizar así la experiencia de compra de miles de usuarios en el país.

El local, que está ubicado en el distrito de Lurín, cuenta con 3.000 m2 y almacenará hasta 90 mil unidades de productos. Mercado Libre se encargará del embalaje como de la coordinación con los transportistas responsables de la distribución a los clientes.

La empresa de comercio electrónico indicó que, de esta manera, los compradores podrán disfrutar de una experiencia segura, con envíos en el mismo día en Lima y sus alrededores y entregas al día siguiente en provincias principales como Arequipa, Trujillo y Cusco.

“Mercado Libre, está apostando por Perú por el enorme crecimiento de la venta online. Estamos muy orgullosos de este paso ya que nos permitirá ofrecer envíos más rápidos y desarrollar una oferta de productos que hasta hoy no teníamos en el sitio, en categorías como tecnología, moda, belleza, entre otros”, sostuvo Pedro White, country manager de la empresa en Perú.

El nuevo centro de almacenamiento comenzará a operar en septiembre y su inauguración se estima para fines de año.

“Perú es un mercado que está creciendo con fuerza. Desde Mercado Libre hemos visto una aceleración en ventas durante lo que va del 2025, lo que implica que muchísima gente que no compraba online comenzó a hacerlo ahora. Esto da cuenta también de una creciente democratización del comercio, lo que nos satisface porque va alineado a nuestro propósito como compañía. Este es un paso importante, que refuerza nuestro compromiso en el desarrollo a largo plazo del país. Sabemos que lo mejor está llegando”, agregó el ejecutivo de Mercado Libre.