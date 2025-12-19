Telefónica inició un procedimiento para dejar de cotizar en Wall Street, al que llegó hace casi 40 años, el 12 de junio del 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en la bolsa de New York.

MÁS INFORMACIÓN: Revisa el valor de la UIT tras incremento: cuánto es y cuáles son sus efectos en el 2026

“Telefónica anuncia hoy su intención de iniciar un procedimiento para excluir voluntariamente la cotización de sus ‘American Depositary Shares’, cada una representativa de una acción ordinaria de Telefónica, representadas mediante American Depositary Receipts (ADR), de la Bolsa de Nueva York”, indicó el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Dicho comunicado también precisó que la compañía española no ha previsto la cotización, negociación y/o registro de los ADSs en otro mercado de valores o sistema de cotización (quotation medium) estadounidense.

“Los titulares de ADSs tendrán la opción de canjear sus ADSs por acciones ordinarias negociadas en las Bolsas de Valores españolas. Asimismo, Telefónica tiene la intención de convertir su actual Programa de ADR en un Programa de ADRs Nivel I, lo que permitirá a los titulares actuales de ADSs seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense”, agregaron.

Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter, señaló que esta decisión responde al objetivo de ahorrar costes y simplificar el negocio en el marco del nuevo Plan Estratégico. “Las exigencias de reporte y cumplimiento normativo de la bolsa de NY son elevadas y Telefónica considera que el retorno no compensa los costes”, explicó.

Asimismo, la experta destacó que el volumen diario medio de los ADRs de Telefónica en NYSE es de 583.790 acciones (2.7 millones de euros al precio actual) frente a 6.8 millones de acciones en la bolsa de Madrid (31.2 millones), lo que hace a la bolsa de Madrid el principal mercado del valor, siendo Nueva York un mercado secundario y con elevados costes asociados.