Integratel Perú incrementó los ingresos en fibra óptica en un 28,5% en el 2025

En el 2025, Integratel Perú registró ingresos por S/5.261,9 millones entre sus negocios móvil y fijo, lo que representó una disminución de 12,6% frente al 2024, de acuerdo con su resultados financieros al cuarto trimestre del 2025, presentados este lunes ante la Superintendencia del Mercado de Valores tras ser aprobados por su directorio.

En el 2025, la empresa afrontó una reestructuración en sus canales de venta, generando un impacto en sus ingresos. En cambio, los ingresos por fibra óptica aumentaron en 28,5%.

Cabe recordar, además, que en abril de ese año, Telefónica Hispanoamérica vendió su participación en Telefónica del Perú a la argentina Integra Tec Internacional (Integratec). La compañía de telecomunicaciones pasó a llamarse en junio Integratel Perú.

Por otro lado, los gastos operativos de la empresa alcanzaron los S/7.034,2 millones en el 2025, cifra inferior a los S/8.431,5 millones del 2024. No obstante, en el tercer trimestre del 2024 hubo una depreciación de activos registrada por S/1.215,5 millones.

Integratel Perú, además, reportó que también se alcanzaron eficiencias por S/229 millones en el 2025.

Y es que, en ese año, de la mano del nuevo accionista, el foco de la empresa estuvo puesto en las eficiencias estructurales. Ello no impidió continuar con las inversiones su red móvil con la modernización de más de 2.000 estaciones bases en 4G y el inicio de operaciones en Internet 5G.

Además, se han mostrado reducciones en las líneas de gasto como la revisión de contratos con nuevos proveedores y la revisión de los procesos de la compañía.

Es así que la empresa registró un resultado operativo negativo de S/1,772,3 millones, mejorando la cifra del 2024 en S/639 millones.

Resultados

En el 2025, la empresa de telecomunicaciones reportó una pérdida neta de S/1.729,9 millones. Con esta cifra, la compañía mejoró sus resultados anuales frente a las pérdidas registradas en el 2024, de S/3.391,5 millones. Esto se debe a que en dicho año se registraron impactos en el deterioro de activos y en el 2025 se obtuvo un mejor resultado financiero.

Además, hubo una mejora en el margen del Ebitda (los resultados previos a los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de cuatro puntos porcentuales.

Por otro lado, a nivel de usuarios, la rotación de clientes en portabilidad disminuyó en Movistar de 2,9% a 2,2% y el ingreso promedio por usuarios postpago aumentó 2,2% versus el 2024.

Fuentes de la empresa estiman que para este año aumentarían los montos relacionados a eficiencias. Además, no planean incrementar su nivel de pasivos.