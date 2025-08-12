Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que tres de cada cuatro de sus clientes de internet fijo ya navegan mediante fibra óptica al hogar.

La compañía explicó que este avance representa que más de 1,1 millones de familias a nivel nacional acceden a velocidades de navegación superiores, conexiones estables y servicios de alta demanda, como televisión en 4K, educación virtual y teletrabajo sin interrupciones.

“El estándar más avanzado en conectividad residencial”, subrayó Integratel Perú.

A este avance se suma el reconocimiento a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú”, otorgado por los Speedtest Awards del primer semestre de 2025 de Ookla, empresa dedicada a pruebas de velocidad y diagnóstico de redes.

Integratel Perú destacó, que con este crecimiento, consolidan su liderazgo en fibra óptica al hogar, con una participación de mercado del 28,5%, de acuerdo con cifras de Osiptel en el primer trimestre del 2025.