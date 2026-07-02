Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, analistas internacionales consideran que la reciente corrección del dólar podría extenderse. (Foto: Agencia Andina)
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, analistas internacionales consideran que la reciente corrección del dólar podría extenderse. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,403, mostrando un retroceso de 0,38% frente al cierre previo (S/3,416). La jornada estuvo marcada por un fuerte sesgo bajista del dólar a nivel global, escenario que impulsó la apreciación de las divisas latinoamericanas y de las principales monedas de economías desarrolladas.

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