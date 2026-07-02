El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,403, mostrando un retroceso de 0,38% frente al cierre previo (S/3,416). La jornada estuvo marcada por un fuerte sesgo bajista del dólar a nivel global, escenario que impulsó la apreciación de las divisas latinoamericanas y de las principales monedas de economías desarrolladas.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, analistas internacionales consideran que la reciente corrección del dólar podría extenderse, ya que el mercado estaría sobreestimando tanto la probabilidad de nuevas alzas de tasas como el impacto inmediato de la inteligencia artificial.

Asimismo, indicó que los commodities metálicos registraron su segunda jornada consecutiva de avances, con el oro, la plata y el cobre mostrando rendimientos positivos cercanos al 2.5% en promedio.

En el ámbito local, Huayta señaló que el Banco Central de Reserva (BCR) se mantuvo muy activo durante la sesión, colocando subastas de Swap Cambiario Compra por S/400 millones y Certificados de Depósito (CD BCRP) por S/200 millones para regular la liquidez.

Agregó que, tras la caída del dólar en la jornada, el tipo de cambio volvió a ubicarse en un rango de venta entre S/3,412 y S/3,415.