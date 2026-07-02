Lima Airport Partners (LAP) anunció la adjudicación oficial a Inmobiliaria Koricancha S.A (Koricancha) para el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto. El proyecto contempla una inversión 100% privada de aproximadamente US$21 millones, financiada íntegramente por KORICANCHA, y prevé iniciar operaciones comerciales a inicios de 2028.

El nuevo aeropuerto representó una inversión superior a los US$2.000 millones y, en su primer año de funcionamiento ha movilizado a más de 25 millones de pasajeros. “Esta inversión privada continúa y reafirma el interés por seguir apostando a largo plazo en el Jorge Chávez, integrando el desarrollo inmobiliario y nuevas oportunidades para el país, demostrando solidez y confianza de inversionistas, así como de las entidades bancarias que financian estos proyectos”, señaló LAP.

El proceso de selección se realizó mediante la evaluación de criterios técnicos, operativos y comerciales alineados con la visión de largo plazo de LAP para el desarrollo de la Nueva Ciudad Aeropuerto. La propuesta de Koricancha destacó por su experiencia en el desarrollo y gestión de infraestructura especializada vinculada al ecosistema aeroportuario y logístico, así como por la calidad de su propuesta arquitectónica, operativa y de sostenibilidad, contribuyendo a consolidar una oferta corporativa de primer nivel, explicó LAP.

La nueva infraestructura se desarrollará sobre un terreno de 2,455 m² y contará con un edificio de nueve pisos, mezanine y semisótano, alcanzando un área construida de 17,353 m². Asimismo, dispondrá de aproximadamente 14,000 m² de área arrendable, destinada a oficinas corporativas, espacios de coworking y locales comerciales, complementando la oferta de servicios del entorno aeroportuario.

El proyecto responde a un modelo de inversión inmobiliaria basado en el arrendamiento de estos espacios. “Este nuevo activo inmobiliario que queda para el Perú, está diseñado para capturar la alta demanda de espacios corporativos dentro del principal terminal aéreo y nodo logístico del país”, indicó LAP.

El diseño del primer edificio corporativo de oficinas incorporará estándares de construcción sostenible a través de la certificación internacional EDGE (eficiencia en energía y agua), además de estándares globales en seguridad física y medio ambiente, sistemas avanzados de gestión de riesgos, asegurando el valor a largo plazo y el cumplimiento de criterios ESG

Durante sus etapas de construcción y operación, el proyecto generará cientos de empleos directos e indirectos, incluyendo la contratación de personal proveniente de las áreas de influencia del aeropuerto; además de dinamizar activamente la cadena de proveedores locales.

“Este primer edificio de oficinas representa la materialización de nuestra visión de crear un ecosistema integrado de alta rentabilidad en el Nuevo Jorge Chávez. Estamos construyendo un nuevo polo de desarrollo económico que fortalecerá la competitividad del Perú y atraerá inversión nacional e internacional de largo plazo”, señaló Paola Loayza, Gerente de Real Estate de Lima Airport Partners.

La propuesta contempla un edificio corporativo de uso mixto que complementará la oferta existente de infraestructura logística, comercial y de servicios en el entorno aeroportuario. El desarrollo está estratégicamente orientado a responder la demanda inmobiliaria de corporaciones multinacionales y nacionales, empresas vinculadas al ecosistema aeroportuario, incluyendo aerolíneas, operadores especializados, concesionarios, empresas de servicios corporativos, estudios legales, entidades públicas y privadas relacionadas con el transporte aéreo y el comercio exterior. Asimismo, su ubicación estratégica permitirá atraer a compañías nacionales e internacionales interesadas en operar dentro de uno de los principales nodos logísticos y de conectividad del país.

“Esta adjudicación representa un paso importante en nuestra visión de consolidar una plataforma empresarial moderna y especializada dentro del principal hub aéreo del Perú y que se complemente con nuestras soluciones inmologísticas existentes. Buscamos desarrollar espacios que respondan a las necesidades de las empresas que forman parte del ecosistema aeroportuario y contribuir activamente a la consolidación de la Nueva Ciudad Aeropuerto”, agregó Jaime Alvarado, Gerente General de Koricancha.