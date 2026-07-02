La nueva infraestructura se desarrollará sobre un terreno de 2,455 m² y contará con un edificio de nueve pisos, mezanine y semisótano, alcanzando un área construida de 17,353 m². ANDINA.
La nueva infraestructura se desarrollará sobre un terreno de 2,455 m² y contará con un edificio de nueve pisos, mezanine y semisótano, alcanzando un área construida de 17,353 m². ANDINA.
Por Redacción EC

Lima Airport Partners (LAP) anunció la adjudicación oficial a Inmobiliaria Koricancha S.A (Koricancha) para el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto. El proyecto contempla una inversión 100% privada de aproximadamente US$21 millones, financiada íntegramente por KORICANCHA, y prevé iniciar operaciones comerciales a inicios de 2028.

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