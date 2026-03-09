Los viajes alrededor del mundo desde Perú, ahora se efectúan haciendo uso del renovado y ampliado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), y en ese sentido terminó quedando sin efecto el ingreso a emblemático terminal de pasajeros mediante la Av. Elmer Faucett. Con respecto a precisamente la antigua zona de acceso para realización de vuelos, hoy llama la atención lo que revela Lima Airport Partners (LAP) entorno a lanzamiento de proyecto cuya millonaria inversión permitirá darle renovada utilidad, y un concepto ideal para el desarrollo de la aviación privada.

PARA ESTO SERVIRÁ EL ANTIGUO AIJCH, SEGÚN LAP

Transcurridos 60 años desde su inauguración, finalmente el emblemático AIJCH dejó de convertirse en la principal vía de acceso para realizar vuelos nacionales e internacionales desde Perú, sin embargo tras inicio de operaciones de moderno terminal, pronto estaría convirtiéndose en un centro estratégico para los negocios y el desarrollo de la aviación privada.

Así lo ha dado a conocer la gerente de negocios de Real Estate y Cargo de LAP, Paola Loayza, y mediante conferencia de prensa llevada a cabo a fines de febrero 2026, revelando de manera puntual que el antiguo aeropuerto cuyo ingreso se lleva a cabo a través de la Av. Elmer Faucett, estaría volviendo a operar, pero como un Fixed Base Operator (FBO), es decir, área privada, especializada, y diseñada para efectivar los viajes ejecutivos, y corporativos también en espacio de 2 mil metros cuadrados.

“También se considera disponer de almacenes. Es un tema que está sobre la mesa por la alta demanda y los pocos metros cuadrados de área disponibles en el Callao”, expresó también entorno a la utilidad del resto de espacio de lo que fuera el emblemático AIJCH inaugurado el 30 de diciembre de 1965, y quedaría disponible para construir alguno de estos ambientes o infraestructuras:

Un centro comercial

Un centro de convenciones

Un centro logístico y de almacenes

Un centro de mantenimiento

Cabe resaltar, que el FBO operativo en antiguo AIJCH, demandaría una inversión ascendente a los 10 millones de dólares, y durante los primeros días de marzo LAP estaría anunciándolo como parte de proyecto listo para implementarse en espacio de 2 mil metros cuadrados, y ofreciendo los siguientes servicios exclusivos buscando garantizar privacidad, rapidez y comodidad de los pasajeros:

Salas VIP

Asistencia en tierra

Gestión de aduanas

Repostaje de combustible y hangaraje

RÉCORD HISTÓRICO HA MARCADO LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS POR PARTE DE AEROPUERTOS PERUANOS EN 2025

La confirmación de grata noticia ha terminado anunciando CORPAC, y a inicios de marzo 2026 con respecto al número de pasajeros que viajaron por vía aérea durante el último año.

De acuerdo a la información precisada por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2025 se terminó registrando la cifra más alta de toda la historia de la aviación civil peruana, y esto gracias a la movilización de 44.7 millones de personas que hicieron uso de los siguientes aeropuertos ubicados a nivel nacional:

LIMA, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)

- 27.4 millones de pasajeros

CUSCO, Aeropuerto Velasco Astete

- 4.8 millones de pasajeros

AREQUIPA, Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón

- 2.4 millones de pasajeros

PIURA, Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico

- 1.3 millones de pasajeros

SAN MARTÍN, Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes

- 1.2 millones de pasajeros

LORETO, Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta

- 1.1 millones de pasajeros

Fuente: COMEXPERU

"Estas cifras, que representan un incremento interanual de 5.5%, confirman la tendencia sostenida de crecimiento de la demanda del transporte aéreo en el país, impulsada principalmente por la expansión de la economía y del turismo en el Perú“, remarca CORPAC mediante nota de prensa donde además resalta otras cifras récord entorno a los vuelos realizados por parte de miles de millones de pasajeros durante lo que fue el 2025.

OTRAS IMPORTANTES CIFRAS QUE COMPARTE CORPAC ENTORNO A PASAJEROS MOVILIZADOS POR VÍA AÉREA DESDE PERÚ