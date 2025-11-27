Una noche para celebrar la innovación peruana: Endeavor reunió al ecosistema emprendedor

La gala de Endeavor Perú reunió este jueves a líderes empresariales, fundadores, mentores e inversionistas en una noche que combinó historia, innovación y reconocimiento al emprendimiento peruano, en la tercera edición de su gala anual Endeavor Perú 2025. El Museo Larco fue el escenario del encuentro, que inició con un recorrido guiado por sus salas.

Durante el evento se presentó el concepto “Nación de Innovación”, eje temático de esta edición. La organización destacó el papel del talento peruano en sectores como minería, agricultura, pesca, turismo y biodiversidad. También se lanzó el libro del mismo nombre, una publicación que reúne casos, hitos y aprendizajes del avance tecnológico y empresarial del país.

Sobre esta iniciativa, Paloma Aramburú, directora ejecutiva de Endeavor Perú, señaló que “Nación de Innovación no es solo un programa, es un llamado a construir juntos un Perú más ambicioso, más conectado y más justo”, en referencia al propósito que inspira tanto la obra como la edición de este año.

El libro fue presentado por Saúl Chrem, presidente del directorio de Endeavor Perú, quien explicó que la publicación nació de una reflexión sobre el potencial real del país para generar innovación desde sus ventajas comparativas. “Comenzamos a entender en qué sectores el Perú puede ser líder global: minería, agricultura, pesca, gastronomía. Las conclusiones eran relativamente obvias”, señaló. Agregó que la investigación reafirmó un punto clave: “El Perú es una de las seis cunas de la civilización ancestral. Había biotecnología, manejo del agua, arquitectura antisísmica, ¿por qué hoy no nos la creemos?”.

Chrem sostuvo que el objetivo de “Nación de Innovación” es trascender lo coyuntural y convertirse en una visión compartida sobre el desarrollo. “Es un activo que puede convertirse en una causa país. Así como nos sentimos orgullosos de la gastronomía, también podemos estar orgullosos de ser una nación de innovación”, afirmó.

La ceremonia incluyó el reconocimiento a los miembros más destacados de la comunidad Endeavor. Martín Olano y Álvaro Díaz, de Pulso Salud, fueron nombrados Emprendedores del Año por el crecimiento sostenido de la empresa y la profesionalización de su operación. Álvaro Collás recibió el premio Mentor del Año por su acompañamiento estratégico a emprendedores de la red. Además, se rindió homenaje a Gastón Acurio como Orgullo Peruano y a Jorge Titinger por su contribución al Efecto Multiplicador.

Al recibir el reconocimiento, Gastón Acurio se refirió a la innovación, al orgullo y al rol colectivo detrás del progreso del país. “Cuando un país decide innovar, no está simplemente inventando algo nuevo. Está creyendo en sí mismo. Innovar es un acto de confianza.”

El aliado principal de esta edición fue Xertica.AI, liderado por Saúl Chrem, junto a Partnerships BCP. También participaron Wynwood House, Prestamype, Pulso Salud y Comunal, compañías fundadas por emprendedores Endeavor.