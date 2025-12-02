Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía 0,41% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,81%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía 0,41% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,81%. Foto: EFE.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un leve 0,6%
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un leve 0,6%

Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un leve 0,6%

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este martes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales sube un leve 0,06%, hasta los 47.323 puntos, rompiendo así con la tendencia a la baja de ayer.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía 0,41%, hasta 6.839 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,81%, hasta 23.469 los enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Los principales índices estadounidenses comenzaron la semana en números rojos, poniendo fin a cinco días de rachas de ganancias.

Diciembre suele ser un mes sólido para el mercado en general. El S&P 500 promedia una ganancia de más del 1% en diciembre, lo que lo convierte en el tercer mejor mes del año para el índice de referencia desde 1950, según el Almanaque del Operador de Bolsa.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,62%, hasta 58,96 dólares el barril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC