Wall Street abre mixto y el Dow Jones pierde 0,79% pendiente de la Fed

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,79 %, pendiente de la reunión de la Reserva Federal (Fed), la primera del año, en la que se espera que mantenga los tipos de interés.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 389 puntos, hasta los 49.022 enteros; el selectivo S&P 500 subió un 0,21%, hasta las 6.965 unidades; y el Nasdaq creció un 0,51%, hasta los 23.721 puntos.

La Fed celebra este martes y miércoles un nuevo encuentro en el que se espera mantenga sin cambio las tasas de interés, pero de alguna pista de cuándo se producirán los recortes de este año.

Según la herramienta predictiva FedWatch, los mercados creen que esos recortes se darán a partir de junio.

La caída del Dow Jones estuvo impulsada, principalmente, por las acciones de las aseguradoras médicas, que han registrado datos a la baja al inicio de la jornada después de que The Wall Street Journal avanzara que el presidente, Donald Trump, quiere mantener sin casi cambios las tarifas que paga Medicaid, el seguro médico del Gobierno federal.

Las acciones de UnitedHealth Group, la aseguradora que más afiliados del programa federal tiene, cayeron 18,89%. Las de Humana restaron 1,08% y las de CVS Health crecieron 1,04%.

Las acciones de General Motors (GM) subieron 5,62%, hasta los 83,92 dólares por acción, después de que el mayor fabricante de automóviles de EE.UU. registrara unas pérdidas trimestrales de 3.300 millones de dólares, pero aún así superara las expectativas de Wall Street.

GM había anunciado que habría una depreciación de sus datos relacionada principalmente con los vehículos eléctricos. Los inversores están también pendientes del reciente pacto entre la Unión Europea y la India, que puede dar pie a un escenario de nuevas alianzas en respuesta de las amenazas arancelarias de Trump.