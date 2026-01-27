Nike planea 775 despidos en centros de distribución de EE.UU. al acelerar automatización

Escucha la noticia
La empresa de ropa y materiales deportivos Nike planea despedir a 775 personas en centros de distribución de Estados Unidos a medida que acelera la automatización de sus procesos, según informaron este lunes medios especializados.
“Estamos afilando nuestra presencia en la cadena de suministro, acelerando el uso de tecnología avanzada y automatización, e invirtiendo en las capacidades que necesitan nuestros equipos para el futuro”, dijo un portavoz de la empresa en un correo electrónico.
Esos despidos, que afectarán solo a centros en los estados de Tennessee y Misisipi, buscan reducir la complejidad de la firma y hacer sus operaciones más “eficientes” para “volver a un camino de crecimiento rentable de largo plazo”, agregó.
Nike, que tiene más de 77.000 empleados, anunció un millar de despidos el año pasado, en medio de una reducción en las ventas agravada por los aranceles a las importaciones de China que ha impulsado el Gobierno de Donald Trump.
El pasado diciembre, la empresa reportó una caída en los beneficios del 32% en el trimestre que terminaba, y su director ejecutivo, Eliott Hill, ya adelantó que tomaría medidas para la “recuperación” y el fortalecimiento de la salud financiera de sus marcas.
