Alrededor de la lengua de Cervantes

En su primer viaje a las Indias, el 26 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribe en su diario de a bordo sobre un encuentro con los nativos y sus embarcaciones: “Son navetas de un madero, a donde no llevan vela. Estas son las canoas”. No se trata solo el primer encuentro (y posterior encontronazo) entre dos mundos. Es también el primer americanismo incorporado al castellano: la palabra “canoa”, de origen taíno.

En España, el 12 de octubre es Día de Fiesta Nacional. Para América Latina, es más bien una fecha de reflexión. Y en ambas costas, ese día suele escucharse mucho autoengaño y manipulaciones del pasado. Para el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cuya entrevista es el centro de esta edición especial de El Dominical, celebrar el mestizaje significa aplaudir que la identidad se enriquezca en el diálogo con las otras identidades. Para el poeta granadino, en estos debates no falta quien falsea la realidad tanto para embellecerla como para negarla. “De lo que se trata es de defender una reflexión enfocada en la dignidad humana a la hora de pensar el pasado, el presente y el futuro. Y eso significa no manipular el pasado”, señala.

Ese será el espíritu del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se inaugura este martes en Arequipa. Un debate que discurrirá por tres cauces principales: lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial y, cómo no, mestizaje e interculturalidad, los modos en que una lengua como el español se ha visto enriquecida en el contacto con las lenguas originarias. Una oportunidad para valorar los aportes del quechua, del aimara, del guaraní o del náhuatl, entre tantos otros idiomas milenarios. Porque reconocer la importancia del español, la lengua que nos une, no significa borrar la diversidad y las otras lenguas. Se trata de fundar una convivencia.

Solemos congratularnos de que el español resulte una lengua mayoritaria, la segunda en el mundo en cantidad de hablantes, después del chino mandarín. Sin embargo, para García Montero no basta con sentirnos orgullosos de formar parte de la lengua de Cervantes o de Vargas Llosa y César Vallejo. Como alerta el director del Instituto Cervantes, hace falta que la lengua española tenga también prestigio en los campos de la ciencia y la tecnología, donde vamos muy retrasados. “Por eso es muy importante que la investigación científica y tecnológica en las universidades genere tejido en español”, afirma. Este tipo de preocupaciones abundará en el CILE arequipeño.