La cuarentena y la pandemia ya han empezado a entregarnos testimonios audiovisuales. Así lo demuestra el cortometraje elegido para esta semana, ganador del 1er Festival Inesperado de Cortos de Cuarentena organizado por el portal Cinestesia: Nuevo Normal. Y el espacio de los largos lo ocupan dos producciones que homenajearon justamente y a tiempo el trabajo de la aguerrida jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg. Un documental y una película realizadas en su honor hace dos años la muestran en toda su humanidad y en toda su grandeza.

Nuevo Normal (4′ 23″) de Patricio Lagos y Ginno Melgar, 2020

El 1er Festival Inesperado de Cortos de Cuarentenaorganizado por Cinestesia, la nueva plataforma peruana de cine online, tuvo como ganador al cortometraje titulado Nuevo Normal, de Ginno Melgar y Patricio Lagos. Estamos frente a un documental vertiginoso, que nos introduce en la incertidumbre de la nueva cotidianidad de los primeros meses de pandemia y de cuarentena. Las contradicciones que seguramente compartimos todos se materializan en este cortometraje cuya efectividad descansa en la edición de imágenes de la cuarentena, una mezcla de archivos noticiosos y creaciones de los realizadores. Si bien el texto es contundente, se podría prescindir de él o hacerlo más breve y el cortometraje no sería menos potente, pues la atmósfera que crean las imágenes es bastante contundente.

On the basis of sex (2h) de Mimi Leder, 2018

Sinopsis: On the Basis of Sex es una película basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg, Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Está dirigida por Mimi Leder y escrita por Daniel Stiepleman y tiene como protagonistas a Felicity Jones y Armie Hammer. Cuenta con un cameo de la jueza al final de la película

¿Por qué verla? Si busca una película para pasar el fin de semana y conocer a un personaje realmente revolucionario, esta es una gran opción. Aunque su propuesta narrativa no es especialmente innovadora, sino bastante clásica y hasta cliché, Felicity Jones es una Ruth Bader Ginsburg apasionada, decidida y cuyo caracter se ve quebrado en ocasiones para efectos dramáticos de la cinta. ¿Fue así la jueza en la vida real? No lo sabremos. En todo caso, las licencias de la ficción le imprimen solemnidad y rebeldía al personaje principal y no es del todo malo, pues estamos hablando de una mujer cuya lucha apasionada por los derechos de las mujeres hizo historia. Su relación matrimonial cruza a veces la línea del edulcoramiento, pero la mayoría del tiempo se contiene, apelando a la complicidad y el respeto que, según dijo la jueza en más de una opotunidad, fueron los ingredientes de su larga vida compartida. Puede alquilarse en Google Play.

RBG (1h37′) de Betsy West y Julie Cohen, 2020

Sinopsis: RBG es un documental estadounidense dirigido y producido por Betsy West y Julie Cohen, centrado en la vida y la carrera de la Jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg. Se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2018, fue elegido por la National Board of Review como la Mejor Película Documental de ese año y nominado para el Óscar al mejor largometraje documental y el BAFTA al Mejor Documental.

¿Por qué verla? Un homenaje en vida a Ruth Bader Ginsburg. Así puede calificarse este documental que muestra la vida de la jueza desde su nacimiento y lo difícil que fue, en su época, que las mujeres se abran paso. La historia de vida de RBG es digna de quedar para la posteridad, y es mérito de este documental abordarla a profundidad. Incluye videos del archivo familiar, fotografías inéditas, entrevistas a profundidad con la jueza, con su círculo cercano y con personajes que validan la importancia de la protagonista. Incluye también entrevistas y eventos grabados en otros espacios, así como escenas en las que se ve a la jueza de más de 80 años haciendo ejercicios y luego interactuando con su nieta que hacen que la solemnidad de su historia baje los decibeles para encontrarnos con su lado más humano, menos activista. A pesar de tener un formato bastante periodístico por el corte de las entrevistas y las imágenes de archivo, es bastante entretenido. La jueza disfruta viendo cómo la imitan en Saturday Night Live y ríe ante el apodo #NotoriousRBG. Sin embargo, lo más potente de este documental consiste en incluir audios de los discursos de RBG ante la corte en distintos casos en los que sentó importantes precedentes, bien sea ganándolos o presentando una opinión disidente. Puedo decir sin equivocarme, y disculpen la cursilería, que se trata de un documental profundamente inspirador. Puede alquilarse en Google Play.