Pedro Castillo Terrones recibió ayer sus credenciales como presidente electo para el próximo quinquenio por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También las recibió la vicepresidenta electa, Dina Boluarte.

Hasta el cierre de esta edición y a cuatro días para asumir el mando, Castillo aún no confirma a los miembros de su primer Gabinete Ministerial, y continúa en conversaciones para definir los nombres.

A la ceremonia, que tuvo lugar en el Ministerio de Cultura, llegó Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Castillo y de quien el hoy mandatario electo dijo que no tendría participación alguna en su gobierno.

—Amplia convocatoria—

Después de recibir sus credenciales, Pedro Castillo hizo un llamado “a la más amplia unidad” y se dirigió a los diferentes partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, entre otros, para “trabajar por un Perú de cara al bicentenario”.

“Estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor, en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando a esta Constitución; una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo el que la determine”, enfatizó.

En otro momento, Castillo rechazó que durante su gobierno se implementen modelos de otros países.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga, vamos a combatir los modelos que se han estigmatizado y que se han querido sembrar, y es falsa toda intención de odio que se ha querido sembrar acá”, expresó.

Como parte de los primeros lineamientos de su gestión, el mandatario electo sostuvo que se priorizará la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.

“Vamos a declararle la guerra a la pandemia porque primero está la salud, la vida de los peruanos. Nuestra lucha va a empezar por allí. Vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, vamos a preocuparnos por reactivar la economía de todos los peruanos”, dijo.

–Descarta fraude–

En su discurso durante la ceremonia, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, rechazó las acusaciones que indicaban que el sistema electoral permitió un fraude en la segunda vuelta electoral donde ganó Pedro Castillo.

“Rechazo absolutamente que el sistema electoral se hubiera confabulado para defraudar o haya tolerado el fraude. La observación experta de los entes internacionales e imparciales ha certificado que no hubo tal”, sostuvo.

El presidente del JNE recordó que ni en las fiscalías ni en la policía se reportaron incidentes sobre una impugnación de identidad de algún miembro de mesa o votante.

Al final de su discurso, Salas Arenas se dirigió al presidente electo para pedirle que respete sus compromisos.

“Tienen ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia por honrar porque los han asumido [...] Es el momento que sus equipos de trabajo sean conformados, seguramente ya lo han previsto, por personas honestas y capaces y que todos los que los rodean se orienten por los apotemas de nuestra común cultura ancestral”, expresó.