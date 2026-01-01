Para las próximas Elecciones Generales 2026, los ciudadanos que deseen interponer una tacha contra algún candidato deberán abonar la suma de 5,500 soles. Este monto corresponde al valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fijada para el presente año, representando un incremento frente a los 5,350 soles que rigieron durante el periodo 2025.

De acuerdo con la tabla de tasas vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pago de una UIT completa se aplica de forma individual por cada candidato cuestionado. Según lo estipulado en los numerales 2.8, 2.9 y 2.10 de la resolución correspondiente, esta tasa es obligatoria para tachas contra aspirantes a la presidencia o vicepresidencias, candidatos al Congreso y postulantes al Parlamento Andino, respectivamente.

Cualquier ciudadano inscrito en el Reniec que cuente con sus derechos civiles vigentes está facultado para presentar este recurso sin necesidad de pertenecer a una organización política. Para que el pedido sea admitido, el recurrente debe presentar un escrito debidamente fundamentado, adjuntar pruebas instrumentales y mostrar el comprobante de pago realizado en el Banco de la Nación o vía la plataforma virtual Págalo.pe.

El plazo para interponer este cuestionamiento es de tres días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la lista de candidatos admitida por el Jurado Electoral Especial (JEE). Una vez presentado el recurso, la autoridad electoral debe resolverlo en un máximo de tres días, previo descargo de la organización política afectada.

Si la tacha es declarada fundada y la resolución queda firme o consentida, el ciudadano tiene el derecho de solicitar la devolución de la tasa pagada. No obstante, si el recurso es desestimado por la autoridad, el monto abonado no será reembolsado, integrándose a los recursos propios del sistema electoral para el cumplimiento de sus funciones institucionales.

Un ejemplo reciente de la aplicación de este arancel ocurrió con las tachas presentadas contra el candidato Mario Vizcarra, las cuales fueron declaradas inadmisibles inicialmente por no adjuntar el pago de la tasa que en ese momento ascendía a 5,350 soles. Si este mismo recurso fuera interpuesto para el proceso electoral de 2026, el costo para el ciudadano sería mayor, elevándose a los 5,500 soles debido a la actualización anual del valor de la UIT.