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Conoce los resultados oficiales de las Elecciones generales Perú 2026 tras la proclamación del JNE | Foto: El Comercio / Referencial
Conoce los resultados oficiales de las Elecciones generales Perú 2026 tras la proclamación del JNE | Foto: El Comercio / Referencial
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este domingo los resultados oficiales de las Elecciones generales Perú 2026 y oficializó que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

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