La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la propuesta del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para que el debate presidencial se realice en Chota y afirmó que, si el objetivo es que él se sienta “como local”, el encuentro podría desarrollarse en Huaral o en el distrito limeño de San Borja, donde —según indicó— reside actualmente.

“Chota es una provincia hermosa y merece todo nuestro respeto, pero el señor Sánchez no es de Chota ni vive allí, él vive en San Borja. No solamente quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también replicar el libreto del 2021”, declaró Fujimori durante una actividad proselitista en Lambayeque.

La candidata añadió que, si se busca que Sánchez participe en un entorno cómodo, el debate también podría llevarse a cabo en Huaral, lugar de origen del candidato, o en San Borja.

“Si quiere sentirse jugador como local y para que se sienta cómodo el debate podría ser en su lugar de origen, en Huaral, o en el distrito donde vive, que es en San Borja ”, enfatizó.

#Voto2026 | Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, responde a Roberto Sánchez y le propone hacer un debate en Huaral o San Borja: El señor Sánchez no es de Chota, vive en San Borja



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Durante su recorrido por el centro poblado 9 de Octubre, en la provincia de Chiclayo, Fujimori también sostuvo que la población enfrenta el abandono de los distintos niveles de gobierno y propuso una gestión articulada con autoridades regionales y locales.

“Propongo un gobierno de coordinación con los diferentes gobiernos regionales y locales, sin mirar los colores políticos. Aquí hay una urgencia de trabajar por los ciudadanos ”, manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular remarcó además la necesidad de priorizar servicios básicos como agua potable, electricidad, alimentación y seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

En otro momento, Fujimori pidió al Jurado Nacional de Elecciones que, tras la proclamación oficial de resultados, defina las condiciones de los debates de segunda vuelta entre candidatos presidenciales, vicepresidenciales y equipos técnicos.

Según indicó, el organismo electoral debe precisar con anticipación las fechas, horarios y lineamientos para el desarrollo de estos encuentros.