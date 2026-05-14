Resumen

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Keiko Fujimori acusa a Roberto Sánchez de “replicar el libreto del 2021” con debate en Chota. (Foto: EFE)
Keiko Fujimori acusa a Roberto Sánchez de “replicar el libreto del 2021” con debate en Chota. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la propuesta del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para que el debate presidencial se realice en Chota y afirmó que, si el objetivo es que él se sienta “como local”, el encuentro podría desarrollarse en Huaral o en el distrito limeño de San Borja, donde —según indicó— reside actualmente.

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