El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco declaró improcedente la solicitud de inscripción del congresista Luis Aragón de Acción Popular como candidato a la Cámara de Diputados por Avanza País, invalidando en primera instancia su postulación a la reelección con una agrupación política distinta a la de su militancia.

La autoridad electoral fundamentó su fallo en que el parlamentario no acreditó una autorización válida de su partido, Acción Popular, para postular por una agrupación distinta. El permiso presentado fue firmado por el personero legal de dicha agrupación, quien no cuenta con facultades legales para otorgar tal autorización, ya que dicha potestad corresponde al secretario general o a la autoridad competente según el estatuto partidario.

Asimismo, el tribunal advirtió que Avanza País no adjuntó el acta de designación directa que validara la inclusión de Aragón en el tercer lugar de la lista para diputados de Cusco. En su lugar, el partido presentó un acta de reemplazo donde figuraba otro ciudadano para la misma posición, lo que constituyó un incumplimiento de las normas de democracia interna y afectó la integridad de la lista presentada.

La resolución del JEE de Cusco también excluyó a los candidatos Karerina Bayona Olivera y Milton Cesar Pechuga Melgar por omisiones administrativas. Bayona no entregó su declaración jurada de hoja de vida ni el formato de no tener deudas de reparación civil, mientras que Pechuga no acreditó la solicitud de licencia sin goce de haber requerida para trabajadores del sector público.

Pese a estas exclusiones, la lista de Avanza País para el distrito electoral de Cusco fue admitida en parte por el pleno del jurado especial. Los candidatos Jefferson Artemio Paucar Coaquira, Maria Lida Pro Riveros y Sofia del Pilar Vasquez Orrillo mantienen su vigencia y continuarán con el proceso de inscripción para el inicio del periodo de tachas.

La postulación de Aragón por otro partido se produjo tras el acuerdo del plenario de Acción Popular de prohibir a sus militantes participar con otras agrupaciones luego de que su propia inscripción fuera anulada.

Ante este pronunciamiento de primera instancia, la organización política afectada tiene la opción de presentar un recurso de apelación ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).