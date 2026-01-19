El partido Avanza País apeló la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco que declaró improcedente la inscripción del congresista Luis Aragón (Acción Popular) como candidato a diputado en las elecciones |generales del 2026.
Como se recuerda, el colegiado sustentó la improcedencia de Aragón Carreño en la supuesta no acreditación del Acta de Designación Directa, señalando que no se habría adjuntado dicho documento en el escrito de subsanación.
Precisa que la autorización presentada para que el legislador postule por Avanza País carecería de validez debido a que habría sido suscrita por el personero legal de Acción Popular, quien -según el JEE- no ostentaría competencia para otorgar dicho permiso.
Al respecto, el personero legal de Avanza País alega que la inclusión de Aragón se produjo como consecuencia directa de la renuncia del candidato inicialmente elegido, situación expresamente contemplada en el reglamento de los actuales comicios.
“En consecuencia, se trata de un error meramente material y subsanable, que no afecta la voluntad del órgano competente ni el fondo del acto de designación, por lo que no puede generar consecuencias desfavorables para la organización política ni para el candidato reemplazante”, aseveró.
También subraya que la normativa electoral no exige una denominación específica del órgano que otorga la autorización, sino que esta emane de una autoridad partidaria con representación válida de la organización política, en este caso Acción Popular.
“El JEE no ha acreditado ni verificado que el Estatuto de la organización política Acción Popular prohíba expresamente que su personero legal emita autorizaciones de esta naturaleza, limitándose a una afirmación genérica y sin sustento estatutario concreto, vulnerando el principio de motivación de las resoluciones”, acotó.
Por ello, solicitó al presidente del JEE del Cusco elevar el recurso de apelación al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que pueda revocar la resolución de improcedencia de la candidatura de Luis Aragón como diputado.
