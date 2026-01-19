PerúCheck: ¿200,000 delincuentes venezolanos en el Perú? Lo afirmó Fernando Olivera, pero sin pruebas oficiales

Fernando Olivera, candidato presidencial por el partido Frente de la Esperanza, señaló el lunes 4 de enero lo siguiente, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de su mandatario, Nicolás Maduro:

“Aquí hay 1.7 millones de venezolanos y más de 200,000 delincuentes venezolanos que nos metió Maduro, que va de la mano con el incremento del sicariato, de la extorsión, de la muerte, de la inseguridad”. Fernando Olivera, en el programa Mostritos y Pirañas

Con estas supuestas cifras, Olivera justificó la salida masiva de venezolanos del Perú. Las declaraciones fueron dadas en el programa de streaming ‘Mostritos y Pirañas’:

“...que se vayan del Perú. 1.7 millones de venezolanos es una invasión. Nos sobrecarga educación, nos sobrecarga salud, nos quita puestos de trabajo a los peruanos”. Fernando Olivera

Sin embargo, la cifra mencionada por Olivera no se condice con los números oficiales.





Cifras de Olivera son 40 veces mayores que la población penitenciaria venezolana





En las cárceles peruanas había 4,366 venezolanos a octubre del año pasado, según el último informe público del INPE sobre población penitenciaria. De ellos, 1,867 habían sido sentenciados y 2,499 esperaban una resolución respecto a su caso; es decir, son procesados que pueden ser condenados o liberados.

Por otro lado, según información actualizada del INPE, a la cual PerúCheck accedió, actualmente existen 721 reos venezolanos extramuros, aquellos que purgan condena fuera de prisión.

Por tanto, propiamente, alrededor de 1,867 ciudadanos venezolanos probadamente han delinquido y cumplen su pena en prisión. Alrededor de 2,588 han sido condenados –y purgan condena en prisión o fuera de ella– y casi 5,100 forman parte de la población penitenciaria (condenados en prisión, condenados en libertad y procesados en prisión).

Población penitenciaria venezolana a octubre de 2025

Macrogrupo / Total Qué incluye Cantidad Venezolanos en cárcel Condenados en cárcel (1,867) + Procesados en cárcel (2,499) 4,366 Venezolanos condenados Condenados en cárcel (1,867) + Condenados en libertad (721) 2,588 Población penitenciaria venezolana (total) Condenados en cárcel (1,867) + Condenados en libertad (721) + Procesados en cárcel (2,499) 5,087

Las cifras oficiales, entonces, revelan una diferencia de 194,000 personas respecto de la afirmación de Fernando Olivera. Los números del candidato son 40 veces mayores que la población penitenciaria real de venezolanos.

Cifras de Olivera no se ajustan, aún incluyendo subregistros





A las cifras oficiales, sin embargo, se le puede calcular una subrepresentación criminal de entre 60% y 90%, de acuerdo con Javier Llaque, exjefe del INPE, contactado por PerúCheck.

De esta forma, considerando la subrepresentación (las personas que han delinquido que no han sido procesadas) sobre los 5,087 venezolanos que forman parte de la población penitenciaria, la cifra alcanzaría más o menos a 9,700 personas, 20 veces menos que la cantidad mencionada por Olivera.

Las cifras de Olivera tampoco coinciden con detenciones de venezolanos





El número de detenciones a venezolanos entre 2019 y 2023 alcanza un total de 23,907, de acuerdo con una investigación publicada en 2024 por el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe junto a una colaboradora.

El informe usa datos oficiales del Observatorio del Delito y la Criminalidad de la Policía Nacional del Perú:

Año Venezolanos detenidos 2019 1,718 2020 3,253 2021 4,461 2022 6,353 2023 8,122 Total 2019–2023 23,907





Desinformación sobre “delincuentes venezolanos”





Fernando Olivera no ha sido el único candidato en afirmar que en el Perú habría 200,000 “delincuentes venezolanos”. Hace unas semanas, Angela Ccanto, candidata a diputada del partido Perú Federal por la región Lima Metropolitana, dijo lo mismo.

“200,000 [venezolanos] están delinquiendo en el país, si es que no es más”. Candidata a diputada por Lima, Angela Ccanto.

Consultada por PerúCheck, la postulante señaló que el dato se lo dio un contacto interno del INEI, que no puede revelar. Este le habría dicho que aproximadamente el 10% de los migrantes de ese país son delincuentes. Según comentó, de allí habría hecho el cálculo, sobre la base de la estimación total de la población venezolana.

Sin embargo, como ya probó este medio, la cifra no se condice con datos oficiales.

Este medio contactó con el responsable de comunicaciones de Fernando Olivera, pero no respondió cuando se le pidieron sus descargos.

Conclusión

No existen registros que confirmen que en el Perú haya “200,000 delincuentes venezolanos”, como mencionó el candidato presidencial del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera. Sus cifras son 40 veces mayores que la población penitenciaria venezolana.

Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Olivera como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.