Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes: ¿cuáles son los partidos con más casos?

De acuerdo con una revisión del estado de todas las listas de candidatos al Senado presentadas por las 38 organizaciones políticas en carrera, El Comercio detectó que más de 340 candidatos al Senado de 35 agrupaciones han sido declarados como improcedentes por los respectos jurados electorales especiales (JEE) encargados de tramitarlas.

El mayor número de candidaturas improcedentes se concentran en partidos que no presentaron sus listas completas al Senado. Cada agrupación podía presentar has 28 relaciones de candidatos para la Cámara Alta, conformadas por 30 aspirantes en el Distrito Único Electoral, cuatro para Lima Metropolitana y dos en cada uno de los otros 26 distritos electorales en el país.

El partido PRIN es el que concentra, hasta el momento, el mayor número de candidatos declarados improcedentes: 40. 30 de ellos corresponden al Distrito Único Electoral (DUE), donde toda la lista fue declarada improcedente por el JEE Lima Centro 2. En ese caso, el partido apeló y la resolución final deberá ser tomada por el pleno del JNE en los próximos días.

La segunda agrupación con más improcedencias, la mayoría de ellas por haber sido presentadas fuera de plazo, es el Partido de los Trabajdores y Emprendedores (PTE): tienen 36 distribuidas en un total de 15 listas. Inicialmente fueron más improcedencias, pero la agrupación apeló, el JNE les dio la razón y dispuso que se vuelvan a tramitar. Sin embargo, otras no fueron impugnadas y quedaron como consentidas o confirmadas.

Por su parte, toda la lista de Perú Moderno para el DUE fue declarada improcedente. La decisión fue apelada, pero por ahora esos 30 candidatos están fuera de carrera. En total, el partido que tiene como candidato presidencial a Carlos Jaico suma 34 candidatura al Senado improcedentes.

En tanto, Salvemos al Perú no pudo salvar a sus candidatos para la Cámara Alta. El partido, que solo presentó cinco listas para el Senado, vio como sus 30 candidatos para el DUE también fueron declarados improcedentes. Si bien apelaron, el JNE declaró infundado su recurso el último miércoles, con lo que su exclusión quedó confirmada. La lista incluía a los exministros Mariano González (a pesar de que su renuncia a la agrupación) y Yehude Simon.

Otro partido con un alto número de improcedencias es Ciudadanos por el Perú, agrupación que participa en los comicios in candidato presidencial y que solo registra cuatro listas para el Senado. La principal, la del DUE, resultó improcedente tras haber sido presentada incompleta: solo llevaban 21 candidatos. La decisión no fue apelada y quedó consentida o confirmada.

Entre los otros partidos con candidatos improcedentes está Perú Primero, donde destaca el caso de Mario Vizcarra. El también aspirante presidencial era el número 1 de la lista al Senado, pero el JEE Lima Centro 2 declaró su candidatura como improcedente a raíz de su condena por peculado y la aplicación de la ley que prohíbe la postulación de quienes tienen antecedente, incluso si ya cumplieron su pena.

No obstante, luego de que el JNE dio luz verde a su candidatura presidencial pese a este antecedente, todo apunta a que pasará lo mismo con su candidatura parlamentaria.

Otro caso es el de Sandra Castro, exfiscal del Caso Cuellos Blancos del Puerto. El JNE publicó este viernes la resolución en la que se confirmó la improcedencia de su candidatura al Senado con el Partido Morado debido a que no renunció al Ministerio Público con el plazo debido de seis meses antes de las elecciones.

El fallo del JNE a favor de la candidatura presidencial anticipa que también procederá su candidatura al Senado.

Del otro lado, los únicos partidos que hasta el momento no registran ninguna improcedencia con Fuerza Popular, APP y Primero La Gente. Los dos primeros presentaron completas sus 28 listas al Senado, mientras que -hasta el momento- Primero la Gente registra en el portal del JNE una sola lista al Senado por la región Áncash.

¿Qué hay detrás de testa cifra?

La improcedencia de una candidatura puede obedecer a errores formales en la inscripción, impedimentos detectados por el JEE o puede ser consecuencia de una tacha.

De la revisión hecha por este Diario se evidencia que la mayoría de estos casos se vinculan a faltas o errores no corregidos en el llenado de información en hoja de vida, afiliaciones a un partido fuera de plazo, presentación de solicitud de inscripción fuera del plazo, discrepancias entre las listas y los resultados de las elecciones internas, y no haber renunciado a tiempo un cargo o no haber pedido a tiempo una licencia con goce de haber.

Si bien actualmente hay tachas en trámite e incluso procedimientos fiscalizadores de hojas de vida contra candidatos de distintas agrupaciones, de lo revisado hasta el cierre de esta nota estas no han resultado hasta el momento en una exclusión o declaratoria de improcedencia.

De la revisión de las listas para el Senado hecha por este Diario también se evidencia los distintos ritmos en que los distintos JEE van procesando las solicitudes de inscripción a su cargo. Mientras algunos, como los de las regiones de Áncash, Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque, Tacna o Ucayali, ya resolvieron casi todas las solicitudes que les corresponden; otros, como los de Puno, San Martín o Tumbes, casi no tienen listas formalmente inscritas y siguen sin emitir un pronunciamiento o evaluando la admisibilidad.

Aún así, los JEE y el JNE aún están dentro del plazo para pronunciarse: recién el 11 de febrero es la fecha límite para la publicación de listas de candidatos admitidas, el 26 es el límite para resolver tachas en primera instancia, el 13 de marzo es límite para resolver tachas en segunda instancia el 14 de marzo es el plazo máximo para que todas las candidaturas queden inscritas.

José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, remarcó que entre los motivos más comunes por los que estas candidaturas se están cayendo porque “no presentaron la licencia a su centro de labores y trabajan en el estado” o por motivos que consideró menores como el no pagar las tasas requeridas para la inscripción.

El especialista consideró que estas cifras evidencian que “hay partidos que han tenido una mejor personería legal, más consolidada, que ya tiene experiencia este procedimiento estos procedimientos de inscripción” y que “los novatos son los que podrían haber tenido más problemas”.

Sin embargo, apuntó que “se está demostrado, en los casos que llegan hasta el JNE, que los jurados electorales especiales están resolviendo mal en primera instancia”. Esto en alusión al alto número de apelaciones que han sido declaradas fundadas por el máximo ente electoral en las últimas semanas.

El abogado José Naupari, también especialista en temas electorales, remarcó que las declaraciones de improcedencia por temas vinculados a las licencias laborales o firmas de documentos suelen venir luego de se dio un plazo a los partidos para corregir un error formal y el partido no pudo cumplir. “Primero es inadmisible y te dan un plazo para subsanar. Ese es un tema no menor: habiendo un plazo hacerlo, no subsanas”, dijo.

“Pero fundamentalmente, (la improcedencia) ocurre por inconsistencias en la lista, por no haber pedido la licencia (de un trabajo en el estado sin goce de haber) o no haber adjuntado adecuadamente el cargo de la misma. Hoy, con el tema de la interoperabilidad, es bien difícil que una candidatura caiga por un impedimento”, indicó.

En alusión a los distintos criterios y a las distintas velocidades con las que trabajan los JEE, Villalobos consideró que esos son “el principal problema” o “la pata coja” del sistema electoral.

“Son jurados que cada quien resuelve a su manera, cada quien aplica a veces sus criterios. En el caso de Mario Vizcarra, el JEE Lima Centro 1 no le observó la candidatura presidencial, tuvo que haber una tacha. En cambio, el de Lima Centro 2 sí le observó (su sentencia por peculado en) su candidatura al Senado. Un jurado te dice una cosa y el otro jugado dice otra cosa sobre lo mismo”, dijo.

En tanto, José Naupari atribuyó estas discrepancias a que los JEE tiene “cierta autonomía” respecto al pleno del JNE” y el hecho que la actual composición del jurado nacional es nueva, por los que sus criterios recién se están dando a conocer. “No había certeza de si se aplicarían los mismos criterios de antes. Por ejemplo, con una interpretación del pleno anterior, la solicitud de inscripción del partido Primero la Gente no hubiese pasado. Recién se están conociendo los criterios de este nuevo pleno”.

El abogado coincidió en que el alto número de improcedencia también es un reflejo de la inexperiencia de los nuevos partidos frente a los que ya han participado en varios de estos procesos. Sin embargo, también la atribuyó, en ciertos casos, a que estas nuevas agrupaciones “no se llegó a construir la lealtad suficiente para que no renuncien después de presentar la inscripción. Es una consecuencia procedimental de la poca fidelización del militante”.