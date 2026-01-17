Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes: ¿cuáles son los partidos con más casos?
Resumen de la noticia por IA
Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes: ¿cuáles son los partidos con más casos?

Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes: ¿cuáles son los partidos con más casos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A poco menos de tres meses para las elecciones generales del próximo 12 de abril, la justicia electoral continúa depurando las listas de candidatos para el próximo Senado, la Cámara Alta del nuevo Congreso bicameral.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC