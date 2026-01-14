Elecciones 2026: El Perú y la OEA suscriben acuerdo para despliegue de misión de observación electoral

En una breve ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Torre Tagle, el Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo para facilitar el despliegue de una Misión de Observación Electoral durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), el próximo 12 de abril.

El acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores fue suscrito por el canciller Hugo de Zela y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. También participaron, en calidad de testigos de honor, representantes de los tres organismos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En su alocución, Ramdin destacó el compromiso histórico del Perú con las elecciones y la democracia y dijo que, desde 1992, se ha invitado a la OEA en 23 ocasiones para observar elecciones. En esta ocasión —precisó— la invitación oficial para desplegar una misión fue recibida el 1 de agosto pasado.

Firma del acuerdo “Privilegios e Inmunidades de los Observadores para las Elecciones Generales”, con la participación del canciller Hugo de Zela, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, el presidente del JNE, Roberto Burneo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la jefa nacional (e) del Reniec, Virgia Cachay Espino. (Foto: Giancarlo Avila @photo.gec)

El secretario general agradeció la invitación y detalló que la misión estará encabezada por una persona de la región, conocedora tanto del Perú como de la OEA, y que estará integrada por especialistas en distintos ámbitos, entre ellos, el financiamiento de campañas y la justicia electoral. “Les puedo decir, sin ninguna vacilación, que las misiones de observación de la OEA son realmente independientes”, remarcó.

Ramdin también expresó su satisfacción por la presencia de todas las instituciones involucradas en el proceso electoral durante el acto, lo que —afirmó— constituye “una señal de compromiso a nivel institucional y personal”. “Estamos seguros que ello es un reflejo de la confianza que puede tener el pueblo peruano en el proceso electoral que se avecina”, refirió.

También expresó su deseo de que todos los actores que participan en la contienda, incluidos los candidatos, contribuyan a un proceso “lo más sólido posible” en favor de la democracia y que se desarrolle de manera profesional, ordenada, pacífica e inclusiva.

Por su parte, De Zela agradeció la visita del secretario general de la OEA, la cual —dijo— “entendemos como un firme respaldo de la organización al proceso democrático en el Perú”. Señaló que el despliegue de la Misión de Observación Electoral del organismo “va a ser un apoyo importante para garantizar el derecho de todos los peruanos a ejercer su voto y elegir libremente a nuestras autoridades”.

“Estoy convencido que la Misión de Observación Electoral de la OEA hará un trabajo importante, hará un trabajo serio y responsable. Quiero renovar, en ese sentido, el compromiso del Gobierno para brindar a esta misión todas las facilidades y todo el apoyo que necesite para desempeñar sus funciones, como dijo el secretario general, con total independencia”, expresó.

Firma del acuerdo “Privilegios e Inmunidades de los Observadores para las Elecciones Generales”, con la participación del canciller Hugo de Zela, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, el presidente del JNE, Roberto Burneo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la jefa nacional (e) del Reniec, Virgia Cachay Espino. (Foto: Giancarlo Avila @photo.gec)

El canciller aseguró que el gobierno está “firmemente comprometido” con la realización de un proceso electoral “eficiente y transparente” y que el compromiso central que guía el accionar del Ejecutivo es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la voluntad de cada peruano, expresada a través del voto, “sea respetada”.

En esa línea, indicó que la Cancillería no solo brindará apoyo a las misiones de observación que arriben al país, sino que también tiene la responsabilidad de garantizar que más de 1.2 millones de peruanos habilitados para votar en el exterior puedan ejercer ese derecho.

Dijo que se viene trabajando para asegurar que los consulados cuenten con las “mejores condiciones” para el desarrollo del proceso, así como para la custodia de las actas y su traslado al Perú para el debido escrutinio.

Al cierre de su intervención, De Zela hizo un llamado a todos los peruanos a cumplir con su deber cívico y participar en la vida democrática del país. “El compromiso de cada peruano debe ser expresar su voluntad mediante el voto”, aseveró.