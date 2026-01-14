El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, remitió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitando información sobre las acciones evaluadas tras las incidencias reportadas en la plataforma Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pedido surge tras reportarse dificultades durante el proceso de inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias para los comicios generales de 2026.

El documento precisa que el Pleno del JNE informó sobre una interrupción temporal del sistema la noche del 23 de diciembre, lo que generó obstáculos en el registro de postulaciones dentro de los plazos previstos. López señaló que este evento evidencia vulnerabilidades operativas que deben ser abordadas antes de los procesos electorales subnacionales.

La solicitud de información busca conocer las causas técnicas de la falla, las medidas correctivas adoptadas y las previsiones para reforzar la estabilidad y seguridad tecnológica de la plataforma. Según el legislador, es necesario asegurar la confiabilidad de los sistemas ante la mayor carga procedimental que caracterizará a las elecciones regionales y municipales.

Acción Popular, partido al que pertenece Ilich Lopez, quedó fuera de la contienda electoral del 12 de abril del 2026 luego que el JNE determinara que hubo irregularidades en el proceso de elecciones internas y designación de delegados.

Finalmente, la Tercera Vicepresidencia del Congreso instó a la Comisión de Fiscalización a detallar los requerimientos de información enviados al JNE sobre este incidente.