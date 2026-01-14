La organización política Primero la Gente oficializó este miércoles 14 de enero la solicitud de inscripción de su plancha presidencial ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 encabezada por Marisol Pérez Tello para las Elecciones Generales del 2026.

Acompañan a Pérez Tello en la fórmula Raúl Alberto Molina Martínez, como candidato a la primera vicepresidencia, y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera, para la segunda vicepresidencia. El pedido fue ingresado formalmente por la personera legal titular del partido, Gabriela Aida Salvador Cárdenas, haciendo uso del plazo excepcional otorgado por la autoridad electoral.

Primero la Gente pide este 14 de enero la inscripción de la plancha presidencial de Marisol Pérez Tello.

Este trámite se realizó luego de que el Pleno del JNE anulara, el pasado 8 de enero, una resolución previa que había declarado improcedente la inscripción por considerarla extemporánea. El tribunal electoral determinó que la agrupación política no fue responsable de la demora en la carga de datos ocurrida originalmente en diciembre de 2025.

La decisión del máximo organismo electoral se basó en informes técnicos que confirmaron interrupciones intermitentes en el servicio de firma digital SignNet, integrado al sistema Declara+. Dichas fallas impidieron que el personero legal completara el envío oficial de la documentación, a pesar de que se verificó que mantuvo sesiones activas en la plataforma de manera constante.

Debido a esta afectación técnica no imputable al partido, el JNE dispuso la reapertura del sistema informático por un lapso máximo de 12 horas para permitir la culminación del proceso de inscripción. Esta medida correctiva se adoptó con el fin de no menoscabar el derecho a la participación política de los candidatos de la organización.

Tras la presentación de la solicitud, el JEE de Lima Centro 1 iniciará la etapa de calificación para verificar si la fórmula cumple con todos los requisitos establecidos por ley. En caso de ser admitida, la plancha presidencial pasará a un periodo de tachas por tres días antes de quedar formalmente inscrita para las elecciones del 12 de abril.