Este jueves 8 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por el partido Primero La Gente contra la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que había declarado improcedente la inscripción de su fórmula presidencial por extemporaneidad.

La resolución inicial, emitida en diciembre, señalaba que la organización política no logró completar el registro dentro del tiempo establecido.

La plancha está conformada por la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, Raúl Molina Martínez y Manuel Ato Carrera, quienes recurrieron al pleno del JNE para revertir dicha medida.

Durante la audiencia de hoy, Pérez Tello explicó que el retraso no fue atribuible al partido, sino a fallas en el sistema de firma digital proporcionado por el propio organismo electoral e integrado a la plataforma Declara+.

Indicó que los problemas técnicos se presentaron desde las 11:59 p. m. del 23 de diciembre y se extendieron hasta el mediodía del día siguiente, lo que impidió culminar el trámite virtual.

La exministra sostuvo además que, ante esta situación, funcionarios del jurado autorizaron la presentación física de la documentación, la cual aseguró que quedó registrada en el sistema. En su intervención ante el pleno, apeló a criterios del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la participación política.

“Venimos con la confianza de que este colegiado podrá remediar un problema administrativo que ha generado un perjuicio no solo a nuestro derecho, sino al de otras organizaciones”, afirmó.