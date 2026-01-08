El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez Puertas contra la resolución que rechazó la tacha contra la fórmula presidencial de Renovación Popular y la candidatura de Rafael López Aliaga.

Esta decisión emitida el 7 de enero prolonga la revisión de la decisión de primera instancia que declaró infundado el cuestionamiento a la lista encabezada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

el órgano electoral determinó que el apelante no cumplió íntegramente con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente para elevar el caso a una segunda instancia. Específicamente, se detectó que el ciudadano adjuntó un comprobante de pago por concepto de tasa electoral de S/ 1,605, monto que se encuentra desactualizado frente a los S/ 1,650 exigidos para el proceso electoral 2026, conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Ante esta omisión, el pleno del JEE otorgó al impugnante un plazo perentorio de un día hábil para subsanar el error mediante el reintegro de la diferencia económica. De no cumplirse con esta exigencia técnica en el tiempo establecido, el recurso será declarado improcedente, lo que dejaría firme el rechazo de la tacha y aseguraría la continuidad de la candidatura de López Aliaga en la contienda presidencial.

La tacha original cuestionaba la legalidad del proceso de democracia interna del partido, alegando que la organización política habría utilizado un mecanismo de elección no contemplado en su propio estatuto. Aunque el recurrente sostenía que el JEE limitó su análisis a cuestiones formales eludiendo evaluar el fondo del procedimiento partidario, el tribunal electoral ya había desestimado estos argumentos en una resolución previa fechada el 2 de enero de 2025.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el decreto de convocatoria, las elecciones generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026. En dicha jornada, la ciudadanía elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los integrantes del Senado, la Cámara de Diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.