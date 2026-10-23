Balean bus de Cruz del Sur con pasajeros a bordo cuando viajaba hacia Trujillo. (Foto: César.grados@photo.gec)
Balean bus de Cruz del Sur con pasajeros a bordo cuando viajaba hacia Trujillo. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos durante la madrugada de este viernes 23 de octubre, cuando circulaba por Ancón. La unidad se dirigía hacia Trujillo y transportaba pasajeros, quienes quedaron expuestos a una situación de riesgo en plena carretera.

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