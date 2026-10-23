Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos durante la madrugada de este viernes 23 de octubre, cuando circulaba por Ancón. La unidad se dirigía hacia Trujillo y transportaba pasajeros, quienes quedaron expuestos a una situación de riesgo en plena carretera.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:05 a.m., a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana Norte, cuando dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon varias veces contra la parte frontal.

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El ataque dejó siete orificios de bala en la parte delantera del bus. Pese a los disparos, el conductor no resultó herido y consiguió mantener el control de la unidad. Según explico a Exitosa, la motocicleta apareció por detrás, avanzó hasta colocarse a su izquierda y luego se puso delante del vehículo antes de que se produjeran los disparos.

Balean bus de Cruz del Sur con pasajeros a bordo cuando viajaba hacia Trujillo. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras escuchar los disparos, el chofer decidió continuar su ruta, debido a que se encontraba en una zona oscura y con poca presencia de personas. Luego, llegó a una garita de control de la SUNAT donde solicitó apoyo para recibir asistencia y reportar lo ocurrido.

Hasta el lugar llegaron dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que realizaban patrullaje. Luego de auxiliar al conductor, los efectivos dispusieron su traslado a la comisaría de Ancón para que brindara su manifestación y esclarecer las circunstancias del atentado.

Balean bus de Cruz del Sur con pasajeros a bordo cuando viajaba hacia Trujillo. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Por su parte, los 39 pasajeros fueron trasladados a otra unidad de Cruz del Sur durante la madrugada para continuar su viaje hacia Trujillo. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento en sus páginas oficiales sobre el ataque.

Balean bus de Cruz del Sur con pasajeros a bordo cuando viajaba hacia Trujillo. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las primeras hipótesis que maneja la Policía apuntan a una posible extorsión o a un intento de asalto. Los agentes señalaron que los impactos en la parte frontal del bus no eran profundos y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y reconstruir el hecho.