La Liga Contra el Cáncer (LCC) se prepara para salir a las calles en busca de los corazones solidarios que se sumen a la Colecta Pública 2024. Este jueves 22 y viernes 23 de agosto, los ciudadanos podrán ubicar a los voluntarios de la entidad social identificados con sus chalecos, alcancías físicas y códigos QR, para brindar sus donativos. En respaldo a esta campaña, se reunieron artistas de la talla de Pablo ‘Melcochita’ Villanueva, Kate Candela, Carlos ‘Tomate’ Barraza y la ex voleibolista Rosa García. Su participación busca sensibilizar a la población sobre la importancia de colaborar para combatir el cáncer, una enfermedad que afecta a miles de peruanos, cada año.

Colecta a nivel nacional

“Contamos con diversas formas de donación para que los peruanos, en todo el país, participen de la colecta. En bancos como BCP, BBVA, Scotiabank, Banco de la Nación, en soles y dólares, al Yape 955 916 736 y desde el extranjero, con Paypal. Además, nuestras carpas van a estar distribuidas en puntos de Lima como Cercado de Lima, Pueblo Libre, Miraflores, Los olivos, San Borja, entre otros. Los voluntarios van a estar presentes con las alcancías para que las personas puedan hacer su colaboración. Tenemos, también, código QR. La Liga Contra el Cáncer (LCC) desde 1950 realizar campañas permanentes de prevención que permitan detectar el cáncer a tiempo y se disminuya su incidencia y mortalidad. Para las atenciones gratuitas, y a precios solidarios, para toda la población que lo necesite”, comentó Clerk Torres, gerente general de la institución social.

Para el artista Carlos ‘Tomate’ Barraza, el cáncer es una enfermedad conocida. “Como muchos saben, mi mamá sufrió de cáncer de mama, colon e hígado. Gracias a Dios, la tengo a mi lado y justamente, detectar a tiempo esos tres episodios, ha permitido que ella siga con vida. He sufrido de ginecomastia, tenía las glándulas mamarias alteradas y no es malo. Los hombres también podemos sufrir de cáncer de mama y uno no debe sentir vergüenza”, narró.

Por su lado, Pablo ‘Melcochita’ Villanueva llamó a la acción, “este jueves y viernes todos colaboremos desde un sol, con billete o monedas, y si no tienes ‘billegas’, también tienes Yape, al 955 916 736. Yo me hago mis pruebas y le pido a la gente que también se haga sus exámenes siempre, porque si sienten dolor, ya estarán para el ‘Cayetano Heredia’. La gente tiene miedo y no se chequea. Pierdan el temor”, declaró con su característico humor.

Un mate al cáncer

La recordada ex voleibolista Rosa García también se hizo presente para sensibilizar a los peruanos e invocarlos a que se sumen a la campaña de donativos. “Todos podemos poner nuestro granito de arena y ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas personas que no tienen los recursos para hacerse sus chequeos, se benefician de las campañas gratuitas que realiza la Liga. Necesitan de nuestro apoyo para que puedan seguir ayudando”, indicó.

Este jueves 22 y viernes 23, las carpas de donativos estarán repartidas en diferentes puntos de alta afluencia en Lima, los lugares exactos podrán encontrarlos en las redes sociales de @ligacancer. ¿Cómo puedes participar en la Colecta Pública 2024? Podrán donar mediante el Yape 955 916 736 o las cuentas bancarias, que se especifican en el sitio web www.ligacancer.org.pe durante todo el año. La Liga Contra el Cáncer (LCC) invita a todos brindar sus donaciones para continuar con la labor de prevenir y detectar el cáncer, a tiempo.