Al menos el 37% de los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención que fueron visitados a nivel nacional por la Contraloría General de la República no cuentan con la totalidad de los servicios mínimos básicos como energía eléctrica, agua potable y desagüe, lo cual pone en riesgo la atención adecuada de necesidades básicas del personal de salud y la bioseguridad en los establecimientos.

Lo más crítico es que 96 establecimientos de salud (5% del total visitado) no cuentan con ninguno de estos servicios, de los cuales 95 corresponden a gobiernos regionales y el restante a la Sanidad de Ejército del Perú.

Así lo detalla la Contraloría en el Informe de Operativo de Servicio de Control Simultáneo N° 28729-2023-CG/SALUD-SOP con los resultados del operativo “Salud en los Establecimientos del Primer Nivel de Atención”, que permitieron revelar las preocupantes condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y asignación de recursos humanos que afrontan muchos establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención a nivel nacional.

El despliegue de la Contraloría permitió visitar un total de 1878 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención, de los cuales se pudo supervisar y registrar información de 1836 establecimientos. Del total supervisado, 1620 establecimientos corresponden a Gobiernos Regionales, 69 a EsSalud, 55 al Minsa, 30 a la Sanidad del Ejército del Perú, 20 a la Sanidad de la PNP, 16 a la Sanidad de la Marina de Guerra, 11 a las municipalidades, 8 al INPE y 7 a la Sanidad de la FAP.

Más hallazgos sobre la deficiencias de centros de salud

El operativo permitió determinar que el 43% de establecimientos de salud del primer nivel de atención que han sido supervisados no cuentan con resolución de categorización vigente, lo cual es importante para clasificarlos en base a su nivel de complejidad y a características funcionales.

Asimismo, se determinó que el 54% (990) de estos centros de salud no publican el horario de entrega de citas de consulta externa.

El operativo también permitió revelar que, del total de 621 ambulancias distribuidas en 489 establecimientos, el 28% (171) se encuentra inoperativas, lo que representa un riesgo para el oportuno traslado terrestre de los pacientes en situación de emergencia.

Deficiencias en establecimientos de categoría I-4

La Contraloría determinó que el 43% (38) de establecimientos de salud del primer nivel de atención con categoría I-4 que fueron supervisados, no cuentan con el servicio de radiología.

Otra carencia detectada es la falta de incubadoras de transportes en el Área de Atención al Recién Nacido, ya que el 36% (32) de estos establecimientos no cuentan con dichos equipos.

Asimismo, el 38% (34) de establecimientos de salud del nivel I-4 no cuentan con coche de paro cardiorespiratorio, el 58% (52) no tienen un electrocardiógrafo y el 54% (48) no tienen un desfibrilador externo automático en el tópico de urgencias y emergencias, generándose así un riesgo en la atención inicial de los pacientes que acuden en estado crítico.

Falta de salas y áreas en establecimientos de salud

El operativo también permitió comprobar que el 32% (592) establecimientos no cuentan con sala de inmunizaciones, el 24% (431) no tienen área de triaje. También se evidenció que el 19% (17) de establecimientos de primer nivel atención I-4 no cuentan con almacén especializado de productos farmacéuticos, lo que representa un riesgo para la conservación de dichos productos en el tratamiento oportuno de los pacientes.

Además, quedó evidenciado que el 30% (27) no cuentan con sala de ecografía general y el 85% (76) no disponen de sala de mamografía digital, lo cual podría afectar el tratamiento oportuno de pacientes.

Finalmente, el 30% (541) de establecimientos de salud visitados no tienen profesionales en enfermería que hayan sido capacitados en cadena de frío y oficializado por la coordinación de inmunizaciones.