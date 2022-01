El ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se tiene previsto recortar el periodo de aislamiento para casos positivos de COVID-19, que actualmente es de 10 días, para aquellos ciudadanos que tengan la vacunación completa contra esta enfermedad y no presenten comorbilidades.

“No es necesario periodos muy largos de aislamiento para esta variante ómicron en las personas que tienen una correcta vacunación y no tienen comorbilidad, de tal manera que vamos a lanzar en la próximos 48 horas a la comunidad un protocolo del tiempo de aislamiento”, adelantó en diálogo con TV Perú.

La semana pasada -a través de la Resolución Ministerial N° 010-2022-MINSA- se dispuso reducir el tiempo de aislamiento social obligatorio para casos sintomáticos -en Lima y Callao- de 14 a 10 días, contados a partir de la fecha del inicio de los síntomas, mientras que en el caso de los pacientes asintomáticos (sin síntomas) se mantiene el tiempo de aislamiento en 10 días desde la fecha que se tomó la muestra PCR o antígeno.

En otros países el periodo de aislamiento es de 7 días.

Cevallos también señaló en TV Perú que si la persona con resultado positivo para COVID-19 tiene una comorbilidad “es probable que necesite una prueba antígeno, así como un control y un seguimiento mayor”.

En el caso de las personas que no tengan comorbilidades y tengan administradas todas sus vacunas, no será necesario que sean trasladadas a un hospital para no saturarlos. Estas personas pueden seguir el proceso en su vivienda.

