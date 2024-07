El evento consta de tres fases. En primer lugar, está la “Game Jam Local”, donde los participantes tienen hasta 48 horas para realizar un juego en base a las temáticas del evento. En este caso, se dieron varias temáticas y categorías. Luego, se desarrollan las Semi Finales Continentales, donde después de una fase de incubación para mejorar el juego, se premió a los 20 mejores juegos de cada región para que compitan en la gran final, la cual es la última etapa y en donde se realiza la competencia entre todos los juegos de los continentes.

Durante la última fase, el equipo estuvo desarrollando su proyecto y finalmente lo entregaron.

Los ganadores fueron integrantes de “NoMoreTime Studios”, conformado por un grupo de jóvenes desarrolladores que se conocieron en la Universidad de Lima. La mayoría de la carrera de comunicación y dos de la carrera de ingeniería de sistemas.

El equipo de “NoMoreTime Studios” consta de Gabriel Shimabuko (Producción), Heinz DuBois (Producción y Programación), Rene Bacuilima (Game Design y Producción), Kevin Ugamoto (Game Design), Antonio Sarmiento (Programación), Jaime Van Hemelrijck (Programación), Irena Barba (Animación y Arte), Fabrizzio Arana (Animación y UI & UX), Piero Anselmi (Diseño UI & UX), Valeria Ayulo (Narrativa, Arte y Asistente de UI), Leonardo Guerra (Narrativa y Arte), César Gutierrez (Música y Diseño Sonoro), y Nathaly Kalantar (UI & UX), quien participó en la primera fase del concurso como líder del equipo y en la segunda fase como Artista 3D. “Logramos hacer un videojuego que fue mutando con el tiempo y el esfuerzo”, comentó Heinz DuBois, uno de los integrantes.

Durante la última fase, estuvieron desarrollando su proyecto y finalmente lo entregaron. “Los miembros del equipo hicimos un gran esfuerzo, desde vender rifas hasta pedir ayuda a quienes estaban dispuestos a apoyarnos. Al final, diez de los miembros lograron viajar a Brasil. Ya en Brasil, la organización de la Game Jam Plus cubrió los gastos de todos los equipos del hospedaje durante los días de la gran final y el transporte desde el aeropuerto”, dijo Heinz.

Los integrantes ganaron tres premios en total.

El equipo fue ganador de tres premios internacionales: Mejor Videojuego de LATAM, Mejor Juego Educacional y “Fun for Thought”. Posteriormente a ello, buscaron un posible financiamiento para poder continuar con el juego de forma más profesional. “Estamos a la espera. Mientras tanto, algunas organizaciones nos han felicitado por nuestra victoria”.

El juego

El videojuego que el equipo desarrolló lleva por nombre “Tom8-0″, el cual es un typing game (un juego de tipeo o mecanografía). “En él, interpretas al pequeño Tom8-0 en su paseo para recoger flores de distintos tipos, pero sucede que es un robot creado para la destrucción, por lo que tienes que escribir diferentes palabras para evitar que su sistema de autodestrucción lo haga explotar”, explicó Heinz.

“Es un videojuego donde tienes que escribir las palabras que te aparecen en la pantalla correctamente, porque si te equivocas, el progreso de la autodestrucción avanza. Intentamos renovar el género a través de mecánicas novedosas como las letras faltantes en algunas palabras, la repetición de letras y las condicionales que cambian algunas letras por otras. Asimismo, también tenemos un leaderboard y un puntaje para que los que quieran conseguir el mayor puntaje puedan competir entre sí”, agregó.

El videojuego que el equipo desarrolló lleva por nombre “Tom8-0″.

El concurso

Game Jam Plus es un evento global que reúne a desarrolladores de videojuegos, diseñadores, artistas y músicos de todo el mundo para colaborar en la creación de juegos en un corto período de tiempo. A diferencia de otros eventos similares, Game Jam Plus tiene un enfoque competitivo y un fuerte componente de incubación, lo que permite a los participantes no solo desarrollar sus ideas, sino también recibir mentoría y apoyo para convertir sus proyectos en productos comerciales viables.

Durante el evento, los equipos tienen un tiempo limitado, generalmente de 48 horas, para desarrollar un videojuego desde cero. “Este proceso intensivo fomenta la creatividad y la innovación, ya que los participantes deben pensar rápidamente y trabajar de manera efectiva en equipo”, se lee en su página web. Al final del evento, los juegos son presentados a un panel de jueces compuesto por expertos de la industria, quienes evalúan los proyectos basándose en criterios como la jugabilidad, la originalidad y el diseño.

Los ganadores del Game Jam Plus no solo reciben premios, sino también la oportunidad de participar en una fase de incubación donde pueden perfeccionar sus juegos con la ayuda de mentores y profesionales de la industria. Esta fase de incubación puede durar varios meses y está diseñada para ayudar a los equipos a preparar sus juegos para el lanzamiento comercial. Además, los mejores juegos tienen la oportunidad de ser presentados en eventos internacionales de videojuegos.

Es un videojuego donde tienes que escribir las palabras que te aparecen en la pantalla correctamente, porque si te equivocas, el progreso de la autodestrucción avanza.

“Game Jam Plus es mucho más que un simple concurso; es una plataforma que impulsa el desarrollo de la industria de los videojuegos al fomentar nuevas ideas y proporcionar las herramientas necesarias para llevarlas al mercado. Para muchos participantes, esta experiencia no solo mejora sus habilidades técnicas y creativas, sino que también abre puertas a futuras oportunidades profesionales en el mundo del desarrollo de videojuegos”, se lee en su página.