Brutal agresión. Un estudiante de apenas 15 años le rompió la cabeza a otro alumno con una manopla, dentro de un colegio ubicado en el distrito de Independencia.

La madre del agredido contó que su hijo, quien es brigadier, ingresó a su aula y vio a al menor que pertenece al turno mañana. Al decirle que se retire pues existen antecedentes de pérdidas de mochilas, cuadernos y otros materiales escolares, el agresor le dio dos golpes en la cabeza.

“Le tiró en la cabeza y en el labio. Tiene hematomas, mi hijo no se pudo defender. Luego cuando ya lo iba a agarrar por las escaleras mi hijo se detuvo, no quería hacerle daño, porque él no es así”, indicó a Buenos Días Perú.

“Es un maleante, ya lo tenía preparado, decía ‘al gordo le voy a pegar’. Como mi hijo mantiene el orden no le gustó. Si venía con un cuchillo o le daba en la vista, pudo ser peor”, contó.

La mujer detalló que son ocho puntos de sutura que tiene el joven tras el ataque con la manopla.

“Luego apareció la profesora y lo auxilio. El niño se fue corriendo a su casa y escondió el arma. Al rato, llegó con su hermano y confirmaron que agredieron a mi hijo, primero con la mano y luego ya con la manopla”, puntualizó.