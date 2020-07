Luis Castañeda Lossio: "Sí, soy el rey del concreto"

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, restó importancia a las críticas en su gestión y defendió los proyectos de infraestructura vial para la ciudad. Además aseguró que no le incomoda que lo llamen el “rey del concreto”.

"Sí, soy el rey del concreto. ¿Acaso las pistas no son de concreto en los asentamiento humanos? ¿Las escaleras, comedores populares o casas de la solidaridad no son de concreto? Claro que se necesita concreto. Los que dicen eso son pitucos medio azurdosos [SIC] que no conocen donde está la gente más necesitada", dijo Castañeda.

El burgomaestre indicó que van a continuar con los estudios de los 15 by-pass proyectados para la ciudad. "Seguiremos para que se dé la mejor solución en encuentro de vías", indicó.

Según la última encuesta realizada en Lima Metropolitana por Ipsos Perú para El Comercio, la desaprobación de Luis Castañeda Lossio alcanzó el 43%, la cifra más alta en los dos años de su gestión.

Castañeda reconoció que se debe al tema del transporte en la ciudad. "El tránsito es un problema que requiere muchísima ayuda. Estamos trabajando en infraestructura, pero no es de la noche a la mañana. Significa una serie de estudios que toman tiempo", dijo.

Sobre la reubicación de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, Castañeda informó que se mantienen las tres opciones (Cantagallo, Martinete y Campoy) y que ya se están realizando estudios de suelo. Estos demorarían entre tres a cuatro semanas.