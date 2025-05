Los extorsionadores ahora no solo intentan tomar el control del transporte público y minería en el país. Tambien, según un informe de Panorama, son al menos tres bandas criminales que están en pie de guerra por el mando (cobro de cupos en obras de construcción) en los alrededores del Megapuerto de Chancay, el más importante del continente.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas son las empresas inmobiliarias que han iniciado una serie de proyectos en esta jurisdicción.

El presidente y dirgente del Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay, Vladimir Cantoral, denunció haber recibido amenazas de extorsión, incluso, le enviaron un mensaje con su ficha de Reniec y advertencias de atentados contra su vivienda si no realizaba pagos exigidos por los delincuentes.

“Desde enero hasta abril han ocurrido cinco balaceras, matado un vecino, puesto dinamita porque no estaba accediendo a pagar cupo. Yo tengo 44 años y nunca había visto este tipo de delincuencia acá. También tienen conexiones con el Callao“, dijo a Panorama.

“Recibí una llamada amenzándome, pero a mi me cuesta mucho conseguir el dinero y que no estaba dispuesto a dar. Me enviaron un audio donde me decían que me decían que iban a poner una bomba en la puerta de mi casa. Ese día procedí a denunciar, pero el policía me dijo que esto es todos los días”, contó consternado.

Cabe señalar que el pasado 5 de mayo, delincuentes atacaron una cochera durante una reunión y asesinaron a dos personas y dejaron siete heridos.

¿Quiénes están detrás de las extorsiones?

El dominical indicó que se trataría de las organizaciones criminales denominadas: “Los Monos de Quetepampa”, los “Anti-Tren” (conformada por delincuentes de Comas, Ventanilla y el Callao), y los “PHS”, un grupo con integrantes extranjeros.

Además, desde más al norte del Perú, estos ataques al Megapuerto de Chancay llegarían a manos de los ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, sostuvo que la seguridad del distrito está en deterioro y, por ese motivo, exhortó a las autoridades del Gobierno nacional para reforzar la presencia policial y garantizar que las operaciones del Megapuerto de Chancay no se vea amenazada por la criminalidad.