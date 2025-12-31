Desde hace dos meses una de las quejas que más se ha repetido entre los vecinos de Chorrillos apunta a la acumulación de residuos sólidos en las calles del distrito.

En un recorrido urbano, El Comercio fue testigo de cómo las bolsas de basura se aglutinaban en diferentes sectores. Uno de los puntos más graves fue en la avenida El Sol, a escasos metros de la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y de dónde se viene construyendo la nueva sede de emergencias 911.

Vecinos aseguraron que el problema ha venido agravándose “en los últimos 2 a 3 meses” y que la acumulación responde, principalmente, a que “los camiones pasan un día sí y otro no”.

Un escenario similar era el que se apreciaba en las inmediaciones del parque Buenos Aires de Villa, mientras que en redes sociales señalaban al parque San Pedro y la calle Filiberto Romero como otros puntos críticos por cúmulos de basura.

El Comercio constató, además, que en la cuadra 1 de la Av. Prolongación Huaylas, conocida como La Curva, los contenedores eran desbordados por residuos.

La avenida El Sol es una de las zonas con mayor cantidad de residuos sólidos en sus calles. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

El incremento de las denuncias vecinales coinciden con el nombramiento del ex teniente alcalde, Richard Cortez (Alianza para el Progreso), en reemplazo de su copartidario Fernando Velasco, quien fue vacado del cargo por irregularidades en el uso de bienes municipales.

Al tomar posesión de la alcaldía, Cortez aseguró que el distrito enfrentaba “una de las crisis más complicadas que han sucedido en los últimos 50 años” debido a una deuda de 64 millones de soles generados durante la gestión previa.

Según el flamante burgomaestre, la deuda se dividía principalmente en 14 millones de soles pendientes de pago a personal municipal, 8 millones de soles pendientes con empresas encargadas de la gestión de residuos sólidos, 9 millones de pagos en locadores y cerca de 20 millones de proveedores de bienes de servicios.

Sin embargo, en la misma ceremonia Cortez se comprometió a “poder llegar al 80% o 90% (del pago de deuda) antes del 23 de diciembre”.

En entrevista con El Comercio, sin embargo, el burgomaestre aseguró haberse “quedado corto” en la primera estimación de la deuda y señaló que esta asciende “hasta los 106 millones de soles. Ese es el déficit que me dejó la gestión anterior”.

Al asumir la alcaldía, Richard Cortez estimó que para el 23 de diciembre habría podido pagar entre el 80% y 90% de la deuda edil. A la fecha, sin embargo, confiesa que su estimación inicial "quedó corta".

“Y de acuerdo al último informe oficial del área de gestión, administración y finanzas, recibimos la municipalidad solamente con 300 mil soles. Hemos tenido una recaudación aproximadamente de 4 millones pero para llegar a lo óptimo necesitamos una recaudación mínima de 8 millones de soles”, agregó.

Debido a la deuda, asegura el alcalde, la empresa contratada para el recojo de residuos sólidos “no hace el trabajo al 100% y nosotros solo tenemos alrededor de 4 a 6 máquinas propias. No es suficiente para sostener la limpieza al 100%; pero este es un problema netamente económico no (de) cuestiones logísticas”.

- Contratos irregulares -

En octubre del 2024, con Velasco aún en el cargo, la Municipalidad de Chorrillos convocó a una licitación para el servicio de transferencia, transporte y disposición final de residuos sólidos generados en el distrito. El proceso fue otorgado el 6 de enero del 2025 a la empresa Servicios Generales Rambell EIRL por 21.560.000 de soles.

Sin embargo, el 17 de diciembre del 2024, el municipio abrió otra licitación a pedido de la subgerencia de limpieza pública para la contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte de residuos sólidos hasta su disposición final que fue otorgada el 10 de febrero del 2025 a la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma SAC por 27.552.000 soles.

Cortez aseguró a El Comercio que las empresas Prisma y Lircay “son las que hacen la recolección”, mientras que Rambell “es el depósito final”. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el contrato suscrito entre el municipio y el Consorcio Lircay por 2.280.000 soles inició el 16 de junio del 2023 y finalizó el 16 de febrero del 2024. Sin embargo, el actual alcalde asegura que a la fecha “se le debe casi 1.800.000 a Rambell y cerca de 2 millones a Lircay”, mientras que “a Prisma se le hizo unos abonos, pero obviamente mes tras mes ellos necesitan un mayor abono, abono que no tengo lamentablemente”.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre esta posible duplicidad de funciones en las licitaciones durante su cargo como teniente alcalde, Cortez señaló haberlo comunicado “dentro de sesión de concejo, pidiendo mayor información pero nunca se me brindó la información al 100%”.

Cortez asegura que los pedidos de información que realizó siendo teniente alcalde sobre los contratos con empresas encargadas de limpieza pública fueron ignorados. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

Según el burgomaestre, estos cuestionamientos llevaron a “muchísimas peleas y discusiones con el alcalde (Velasco) y sus asesores. Razones por las cuales me han querido suspender, me han querido vacar, hasta me han querido meter a la cárcel por denuncias que son realmente irrelevantes”.

Cabe recordar que en marzo de este año la Fiscalía abrió una investigación contra Cortez por un presunto caso de corrupción tras la difusión de un video en el que se ve al entonces teniente alcalde recibiendo 5 mil soles en efectivo de manos de un regidor de su partido, quien además se compromete a entregar 35 mil soles más en un plazo máximo de 24 horas.

El ahora burgomaestre aseguró inicialmente que el video había sido editado como parte de una emboscada en su contra. Posteriormente, señaló que se trataban de honorarios legales como parte del proceso de vacancia contra Velasco y hace apenas un par de semanas aseguró durante una entrevista con el programa Panorama que se trataba de un aporte para una posible campaña política con miras al 2030.

- Acciones urgentes -

En cuanto a la problemática que aflige a los vecinos de Chorrillos, el burgomaestre apunta a “hacer las regulaciones correspondiente a partir de febrero, con un presupuesto nuevo”. Además, asegura que procurará que se rescinda el contrato de ambas partes con Prisma para evitar que el caso sea llevado ante instancias judiciales, lo que generaría un mayor perjuicio contra las arcas ediles.

“Una vez que se haya realizado eso, se declara en desabastecimiento y recién se puede hacer un contrato nuevo con una nueva empresa hasta que se abra el concurso para los siguientes nueve meses de servicio”, asegura a El Comercio.

Cortez advierte además que el actual contrato con Prisma contempla un pago de “casi 156 soles por tonelada, cuando el cálculo en el mercado es de aproximadamente 100 soles por tonelada”.

Otro factor alarmante es que en la licitación otorgada a Rambell se contempla el recojo de 308 mil toneladas de residuos sólidos, cuando según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el distrito produce 494,1 toneladas al día; es decir, unas 180 mil toneladas anuales.

Mientras tanto, los chorrillanos siguen viendo cómo las bolsas de basura se apilan en las esquinas de sus barrios incrementando el riesgo de convertirse en focos infecciosos.

En respuesta, desde el municipio aseguran que ejecutarán acciones urgentes, como las realizadas tras las celebraciones de Navidad mediante equipos municipales de áreas verdes y obras, las mismas que proyectan repetir luego de Año Nuevo, fechas en las que se estima que se duplica la cantidad de residuos. “En el 2026, con un presupuesto nuevo, voy a enfocarme exclusivamente a la limpieza pública y la seguridad ciudadana”, asegura Cortez.