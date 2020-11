Conforme a los criterios de Saber más

La Municipalidad de Miraflores informó que uno de los carriles de la bajada Armendáriz permanecerá cerrado por al menos diez meses debido a la construcción del Parque Bicentenario, obra sobre el acantilado que genera controversia en el distrito.

La restricción en el carril de derecho con sentido hacia el Circuito de Playas de la Costa Verde se aplicaría desde este fin de semana, cuando se estima culminar con la instalación del cerco perímetro de aproximadamente un kilómetro de extensión. Las obras empezaron la semana pasada y hoy se inició el retiro de las áreas verdes de un sector del acantilado.

El proyecto del parque Bicentenario, cuya construcción demandará un costo de S/19.5 millones que será asumido por el Gobierno Central, propone intervenir 34 mil metros cuadrados del acantilado de Armendáriz para levantar un jardín botánico, plazas y miradores. Según el alcalde Luis Molina, con la obra se busca ganar un espacio inaccesible para uso público e instalar un sistema de andenería que mejore la estabilidad de los taludes para “reforzar el malecón que actualmente presenta hundimiento y rajaduras en las veredas”.

Sin embargo, vecinos del distrito, especialmente del área de influencia directa del proyecto, denuncian que no fueron consultados sobre la obra que implicará la reducción de áreas verdes en un acantilado que ya cuenta con vegetación. De acuerdo con el expediente técnico, el 17% del total del terreno que será intervenido (5.727 m2) se destinará para la construcción de plazas, salas, miradores, baños, escaleras, rampas, entre otras estructuras de cemento.

Estuardo Desmaison, uno de los vecinos que cuestionan la obra, explica que en más de siete oportunidades han solicitado a la comuna distrital reuniones para presentarles sus planes alternativos al parque. Según dijo a El Comercio, solo hubo una reunión por zoom el 6 de octubre -una semana después de la licitación de la obra a Consorcio Señor de Los Milagros- en la que no se tomaron en cuenta sus propuestas. Demaisón asegura que no se oponen a la construcción de un parque público sino a la alteración de las áreas verdes. “Desde diciembre del año pasado estamos pidiendo reuniones y no nos oye. Quieren destruir 30 años de vegetación que ya existe”, indicó.

El arquitecto urbanista Manuel Zubiate, asesor de los vecinos, asegura que el diseño tal como está propuesto por la comuna no mantiene la armonía y la residencialidad del distrito. Además, sostiene que no se ha evaluado el impacto vial en malecón Armendariz ni los efectos por la modificación de una de las quebradas más icónicas de la capital. Su propuesta es que el parque, con los servicios de plazas y salas para los visitantes, sean construidos en la zona del malecón aledaña a la avenida La Paz, se implementen bajadas a la playa a la altura del viaducto y se intervenga el malecón Paul Harris de Barranco, ubicado al frente, que actualmente no presenta vegetación.

Sobre la estabilidad del talud, el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio agrega que el acantilado de Armendáriz es uno de los más estables de la Costa Verde debido a su pendiente de 45 grados, según dijo en un informe publicado por este Diario el último sábado.

Consultado respecto a la consulta vecinal en el proyecto, al alcalde Luis Molina declaró en conferencia de prensa el viernes pasado que el parque fue una propuesta de campaña y que el anunció de las obras fue difundido ampliamente en medios de comunicación. Esta tarde, el área de prensa agregó que “Participación Vecinal mantiene comunicación directa con los vecinos”.

En respuesta, los vecinos han organizado para mañana a las 7:30 a.m. un plantón en el malecón de Armendáriz. “No a la destrucción del verde por cemento. Ven a la Quebrada de Armendáriz y siembra un árbol”, se lee en la convocatoria.

