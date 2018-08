Teleférico en el cerro San Cristóbal vuelve a la agenda: conoce el proyecto

Luego de varias idas y vueltas, la construcción de un teleférico hacia el cerro San Cristóbal vuelve a ser parte de un proyecto estatal. Sin embargo, a diferencia del anterior, se prevé que el recorrido se inicie en el club Revólver, en el Rímac, y no en el Parque de la Muralla (Cercado de Lima). El otro cambio es que la implementación de la obra ya no estará a cargo de la Municipalidad de Lima, sino de la comuna distrital del Rímac y el Gobierno Central.



“El proyecto de la Municipalidad de Lima contemplaba la colocación de postes e iba a alterar el panorama a una escala visual, lo que podría llevarnos a perder la declaración de patrimonio otorgado por la Unesco”, explicó Shirley Mozo, gerenta del Centro Histórico del Rímac.

En julio pasado, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) transfirió un terreno de 260 mil m² a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para la ejecución de la obra.

“Con el Mincetur se resolvió que lo más viable es lanzar el proyecto por medio de una asociación público-privada. Ahora estamos a la espera de la declaratoria de interés del proyecto, que se daría en los próximos meses”, dijo Mozo.

La funcionaria agregó que el nuevo esquema incluye el mejoramiento de los asentamientos humanos de la zona, el mirador y el museo ubicado en el cerro San Cristóbal, así como la construcción de un restaurante y una galería.

El Comercio intentó comunicarse con el Mincetur para conocer los alcances del proyecto, pero precisaron que no darían mayor información por el momento.

—Inclusión vecinal—

Para la urbanista Mariana Alegre, la construcción de un teleférico no solo revalorizaría el Centro Histórico del Rímac, sino que sería la oportunidad para entregar a los vecinos de los asentamientos humanos un medio de transporte, como sucede en otras ciudades de la región, como Medellín (Colombia).

“Como elemento de turismo es atractivo, pero no puede ser independiente del entorno. Si cuesta S/5, por ejemplo, no podrá ser pagado por los vecinos para cosas simples como ir a su casa o al mercado. No se puede desvincular de la gente”, precisa la especialista.

La misma idea es presentada por el urbanista Angus Laurie, quien explica que los vecinos necesitan una salida vial que “no represente peligro para los ciudadanos debido a la complicada vía”.

En julio del año pasado, un vehículo turístico de la empresa Green Bus cayó de una pendiente en el cerro San Cristóbal, lo que ocasionó la muerte de diez personas. Tras el accidente, la comuna distrital clausuró el tramo vial para los ómnibus.

Laurie también precisa que la comuna debe incidir en la seguridad en el circuito histórico del Rímac.

“Las zonas seguras se encuentran cerca de Palacio de Gobierno, pero si sales de ahí y cruzas el puente Trujillo, ya los mismos policías te advierten que tengas cuidado. Eso debe cambiar para hacerlo más atractivo y se complemente con el teleférico”, dijo Laurie.

Finalmente, el regidor de oposición de la Municipalidad de Lima Augusto Rey criticó la dejadez de la actual gestión por no impulsar el proyecto en los últimos años.

“Este teleférico era una oportunidad de tener una integración urbana de los centros históricos de Lima y el Rímac. Se pierde una oportunidad”, indicó Rey. 

CRONOLOGÍA

​5/2/2007

La Municipalidad de Lima anuncia que en 20 meses se tendrá listo el teleférico que irá del Parque de la Muralla al cerro San Cristóbal.

4/5/2011

La construcción del teleférico de Lima queda paralizada, pues el Ministerio de Cultura y la Unesco consideran que atraviesa una zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

28/5/2013

La comuna de Lima anuncia que en dos o tres meses se iniciarán las obras del teleférico, tras corregir las observaciones.

28/3/2015

Se anula la construcción del teleférico y se resuelve el contrato de concesión otorgado a la empresa Operadora de Teleféricos S.A.C.

29/7/2015

Ollanta Humala anuncia la construcción de dos teleféricos en Lima norte y El Agustino. Ninguno ha sido construido.



Lee también: