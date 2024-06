Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) le dieron la espalda al congresista Alejandro Muñante e impidieron que se realice el evento donde iba a participar como panelista.

Para el miércoles se tenía previsto que se lleve a cabo la conferencia “Influencia del globalismo en la concepción de derechos humanos” en la Decana de América. El parlamentario de Renovación Popular era uno de los flamantes invitados; no obstante, decenas de estudiantes con arengas y carteles expulsaron al legislador que llegó al poder con el partido de Rafael López Aliaga.

“San Marcos es del pueblo, no de los corruptos”, “Muñante, escucha, San Marcos te repudia”, fueron algunas de las frases que los universitarios repetían a viva voz.

Ante esto, el congresista Alejandro Muñante utilizó sus redes sociales para anunciar la reprogramación del evento, que también tenía como invitadas a Olga Izquierdo y Paola Martínez.

“Hemos visto que, en una muestra de intolerancia y hostilidad, no se dan las garantías para poder desarrollar esta ponencia de ideas en una universidad donde se supone que se debe respetar la diversidad de opiniones porque vivimos en un Estado de derecho. Sin embargo, no vamos a poder tener la conferencia. Hay un público que ha venido a escuchar y, por respeto a ellos y para no exponer su integridad, lo mejor será postergar esta conferencia ”, apuntó.

Cartel que anuncia conferencia de Alejandro Muñante. Foto: difusión