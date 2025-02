La Dirección Médica de la Clínica Delgado envió un comunicado interno a su personal luego de la difusión en redes sociales de detalles sobre el estado de salud de Shakira. En el documento, se recalca la obligación de mantener la confidencialidad de la información de los pacientes, en respuesta a la filtración de datos relacionados con la hospitalización de la cantante colombiana.

“Le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad”, señala el mensaje dirigido al equipo médico.

Horas antes, este 16 de febrero, Shakira anunció en sus redes sociales que no podría llevar a cabo su presentación en el Estadio Nacional debido a problemas de salud.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, expresó la artista.

Por el momento, ni Shakira ni su equipo han confirmado si su segundo show en Lima se llevará a cabo. Mientras tanto, algunos de sus seguidores se han acercado a la clínica Delgado para expresarle su apoyo.

Fans de Shakira se reúnen en clínica donde la colombiana está internada. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

¿Reprogramarán su concierto?

En el mismo comunicado en el que cuenta detalles de su salud, Shakira también aclara que tiene la intención de reprogramar la fecha “lo más pronto posible”, por lo que su equipo de trabajo ya está en coordinaciones para hacerlo. Eso sí, todavía no se ha confirmado si es que el concierto se realizará en otra fecha.

“Mi plan es realizar este show en cuento sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak”, aclaró la colombiana.

La cantante colombiana anunció que la fecha cancelada podría ser reprogramada. (Foto: Captura de IG)

Indecopi se pronuncia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado tras la cancelación del primer concierto de Shakira, programado para hoy, domingo 16 de febrero, en Lima.

A través del documento, la entidad recordó a la empresa organizadora del evento, A23 Live Entertainment S.A.C., que tiene la obligación de informar adecuadamente a los consumidores sobre la situación. Asimismo, precisó que los asistentes deben recibir la opción de reprogramación del espectáculo o, en su defecto, el reembolso del dinero de las entradas en un plazo razonable.