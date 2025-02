La cantante colombiana Shakira confirmó que se encuentra hospitalizada en una clínica local, por lo que no podrá realizar su primer concierto en Lima este domingo 16 de febrero. A través de sus redes sociales compartió un comunicado dando detalles sobre su estado de salud.

Mediante sus stories en Instagram, la intérprete de “TQG” y “Te felicito” informó que se encuentra en urgencias “por un cuadro abdominal”, el cual no le permitirá realizar la primera fecha de las dos que tenía planeadas en el Estadio Nacional de Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, escribió en su comunicado.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, añadió en su extenso comunicado.

Shakira cancela su primer concierto en Lima. Emitió un comunicado para explicar que sigue internada. (Foto: Instagram)

Originalmente El Comercio reportó que quien se enfermó no fue Shakira, sino un hijo suyo. Esta información fue inexacta.

¿Habrá segunda fecha de Shakira en Lima?

En la misma carta, Shakira también aseguró que el show cancelado de este domingo 16 de febrero estaría en conversaciones para cambiar de fecha. Eso sí, no asegura que el día de mañana, lunes 17 de febrero, podrá presentarse. Según dijo, esperará la decisión de los médicos.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, explicó la cantante colombiana.

“Mi plan es realizar este show en cuento sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak”, agregó.

La cantante colombiana Shakira fue recibida por cientos de fans en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó con Shakira?

La mañana del domingo 16 de febrero surgieron algunos rumores que señalaban que la cantante Shakira se encontraba internada en una clínica local por un presunto cuadro de gastritis. Tras horas de especulaciones, la colombiana confirmó que se encuentra internada y que no podrá realizar su primera fecha en el Estadio Nacional de Lima.

Cabe señalar que, desde que se dio a conocer la noticia, fans de la cantante se acercaron hasta la clínica donde está internada la cantante. Incluso, en los alrededores del local se pueden ver los grandes autos que transportaron a la colombiana desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los autos que recogieron a Shakira en el aeropuerto fueron vistos afuera de una clínica en Lima. (Foto: Julio Reaño /@photo.gec)

Shakira en Lima: “Esto feliz de volver”