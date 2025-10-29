Una intervención policial realizada en la madrugada del martes 29 de octubre permitió la captura de doce presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Batería de Taquire’, durante una boda celebrada en un local de la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División Policial Este 1 de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes irrumpieron de manera sorpresiva en el “Centro Social Mollepata”, ubicado en la avenida Las Lomas, donde se realizaba la fiesta con más de 100 invitados. En el lugar se incautaron armas de fuego, droga y celulares.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Durante la intervención se detuvo inicialmente a 103 personas —60 varones y 43 mujeres — que fueron sometidas a control de identidad y requisitorias.

Tras las diligencias preliminares, la PNP confirmó la detención de 12 sujetos vinculados a la banda, dedicada presuntamente a la extorsión, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y sicariato en zonas de Lima Este como Huachipa, Cajamarquilla y Campoy. Los demás invitados fueron liberados luego de la verificación.

El general PNP Carlos Romero Wetzell, director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional y jefe a cargo de San Juan de Lurigancho, destacó el resultado del operativo.

“A estos doce delincuentes, a estas doce personas, que no tienen respeto por la vida humana, ellos son intervenidos, detenidos, y se les saca de la ciudadanía, para evitar que sigan cometiendo sus latrocinios. Eso es lo más importante, sacar de circulación a todos los delincuentes que vienen actuando soterradamente en esta ciudadanía”.

Por otra parte, el comandante PNP Enrique Cayetano Rosas Aparicio, jefe del Depincri 1-SJL, informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que las diligencias continúan para identificar a otros miembros de la organización, así como sus posibles nexos con bandas criminales del Callao y Ate.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Taquire Ramos (35), Rolando Vera Carbajal (42), Luis Cano Balabarca (28), Sandro Huamán Llacsahuanga (25), Pedro Pariona Mejía (27), Luis Macavilca Neira (25), Vidal Chanco Condori (34), Marco Chaico Falcón (25), Rayan Carhua Julca (28), Royer Ramos Llauca (33), Jefferson Chávez Lachira (25) y Jeffry Bustamante Serna (21).

El operativo fue encabezado por el general PNP Carlos Leónidas Romero Wetzell y el coronel PNP Marcial Rufino Flores Huamán, jefe de la Divpol Este 1, en coordinación con el Ministerio Público.