El caos y la violencia desbordan en un colegio de San Martín de Porres (SMP). Recientemente, dos menores de edad se pelearon entre sí en la vía pública. Una madre de familia estuvo presente durante el enfrentamiento; sin embargo, lejos de parar lucha, alentó a su hija para que continúe agrediendo.

“Dale duro como te enseñé” , repitió varias veces la progenitora mientras observaba la terrible escena donde hubo puñetes, golpes, jaladas de cabello y hasta amenazas. Testigos grabaron los hechos.

Se conoció que las adolescentes implicadas tienen 16 y 17 años, y esta no sería la primera vez que se enfrentan cerca al colegio donde estudian. Otras madres de familia se mostraron preocupadas, ya que no hay autoridades que eviten estas peleas.

“No hay seguridad. El serenazgo no viene ni policías. Solo vienen y se toman fotos y ya no regresan. Las que se han peleado tienen antecedentes desde el año pasado”, relató una progenitora a América Noticias.

Estos hechos se reportaron el 30 de mayo y, un día después, la gresca se volvió a desatar , pero esta vez en los exteriores del centro educativo Andrés Bello 3041.

“El viernes vino una de las chicas con su gente y se han agarrado en la puerta del colegio. Han venido con sus motos y los han acorralado. Los alumnos no pudieron salir hasta que culminó la pelea ”, añadió una preocupada madre.

San Martín de Porres: Madre alentó a su hija a golpear a compañera de colegio

Una de las menores ya no regresó a la institución educativa por temor a que los ataques continúen. Los progenitores piden mayor seguridad en la zona.