Abren convocatoria para entregar becas integrales a hijos de emprendedores.
Abren convocatoria para entregar becas integrales a hijos de emprendedores.
Por Redacción EC

Con el objetivo de impulsar el talento académico y apoyar a los hijos de pequeños emprendedores, se abrió una nueva convocatoria de becas integrales que permitirá a tres estudiantes cursar estudios técnicos o universitarios con todos los gastos cubiertos.

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