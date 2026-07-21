Abren convocatoria para entregar becas integrales a hijos de emprendedores.

Con el objetivo de impulsar el talento académico y apoyar a los hijos de pequeños emprendedores, se abrió una nueva convocatoria de becas integrales que permitirá a tres estudiantes cursar estudios técnicos o universitarios con todos los gastos cubiertos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026 y está dirigida a jóvenes que sean hijos de clientes de Financiera Confianza. Los postulantes deberán encontrarse en el tercio superior de su promoción, estar cursando el quinto año de secundaria o haber culminado este nivel educativo en los últimos dos años, y no ser beneficiarios de otra beca.

El beneficio contempla hasta cinco años de estudios e incluye matrícula, pensiones académicas, una laptop, curso de inglés, costos de bachiller y titulación, seguro contra accidentes, acompañamiento psicológico, tutorías personalizadas y una asignación mensual para manutención durante el periodo de formación.

La iniciativa celebra este año su quinta edición. En la convocatoria anterior recibió más de 500 postulaciones provenientes de distintas regiones del país y, desde su creación, ha permitido que 19 jóvenes accedan a estudios superiores gracias al apoyo integral que ofrece el programa.

Las postulaciones pueden realizarse a través de los asesores de la entidad a nivel nacional. Las bases, requisitos y el cronograma completo se encuentran disponibles en su página web oficial.

Con esta iniciativa se busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes con buen desempeño académico, contribuyendo a que más familias emprendedoras puedan romper las barreras económicas y fortalecer el desarrollo de sus comunidades.

“Para nosotros la educación significa mucho más que la adquisición de conocimientos; es el motor más poderoso para transformar vidas y romper el ciclo de la pobreza. Sabemos que nuestros clientes trabajan arduamente para asegurar el bienestar de sus familias, y con este programa queremos reconocer su esfuerzo y apostar por el talento de sus hijos”, señaló Ana Cecilia Akamine, gerente general de Financiera Confianza.