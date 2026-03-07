Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gremio educativo sostuvo que la transición obligatoria a la virtualidad afecta el derecho a una educación equitativa | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales (ADCA) manifestó su “profunda preocupación” ante el reciente anuncio del Ejecutivo que dispone la suspensión de la educación presencial en Lima y Callao durante la próxima semana.

