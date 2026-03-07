La Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales (ADCA) manifestó su “profunda preocupación” ante el reciente anuncio del Ejecutivo que dispone la suspensión de la educación presencial en Lima y Callao durante la próxima semana.

Y es que, la medida dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de un plan de racionalización de recursos energéticos, busca mitigar los efectos de la deflagración de una tubería de gas natural en Camisea, en Cusco.

A través de un comunicado oficial, el gremio educativo sostuvo que la transición obligatoria a la virtualidad afecta el derecho a una educación equitativa y genera una carga innecesaria para las familias trabajadoras y el personal docente.

“Aunque el aprendizaje a distancia se puede impartir de manera sólida y efectiva, este decreto interrumpe el impulso educativo de nuestros jóvenes estudiantes, el cual ya fue interrumpido por medidas similares ante huelgas de transporte” , señalaron en un comunicado.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

El gremio destacó que las instituciones privadas tienen la capacidad de operar presencialmente sin afectar los objetivos del Gobierno y pidió que cada escuela, pública o privada, decida de forma autónoma si sus clases son presenciales o remotas.

“Consideramos que, como instituciones privadas, tenemos la capacidad y la responsabilidad de cumplir nuestro compromiso con cada una de nuestras comunidades en la impartición de la educación presencial”, puntualiza el documento.

La disposición de clases virtuales se aplica, por ahora, durante una semana en colegios, institutos y universidades. ADCA pidió al Gobierno “garantizar el derecho de los niños a acceder a la educación que merecen” y evitar interrupciones que afecten su desarrollo.

La restricción educativa forma parte de un paquete de medidas anunciado por la premier Denisse Miralles para enfrentar el desabastecimiento de combustible.

Entre ellas están la racionalización del gas natural, priorizando el recurso para hogares y servicios esenciales como la salud, industria alimentaria, seguridad y transporte público (Metropolitano).

Asimismo, durante la contingencia, el sector público de Lima y Callao deberá trabajar en remoto, y el sector privado deberán promover esta modalidad, además de impulsar el adelanto de vacaciones.

