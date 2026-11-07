El canciller Carlos Espá llegó a la ciudad de Moscú para sostener una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las autoridades de ambos países revisarán la agenda de cooperación y la situación de la representación en la capital de Rusia.

La agenda del encuentro incluye la revisión del mantenimiento de los helicópteros MI-8 y MI-17 para las tareas ante el fenómeno El Niño. Asimismo, las delegaciones abordarán la negociación del acuerdo de “reconocimiento mutuo de grados y títulos académicos” entre ambas naciones.

El viaje del ministro Carlos Espá fue oficializado mediante la Resolución Suprema N°309-2026-PCM publicada en el diario El Peruano. El documento autoriza el desplazamiento del ministro por Europa antes de su llegada al territorio de Rusia.

La agenda en Moscú contempla coordinaciones en la sede de la Embajada de Perú en Rusia. Según el Ejecutivo, el canciller peruano planteará al canciller Lavrov el problema de los peruanos enlistados en el ejército ruso que participan en el conflicto con Ucrania.

Carlos Espá anuncia que evaluará situación de peruanos en guerra

Carlos Espá declaró previamente que el motivo de su viaje es la atención a los ciudadanos de Perú captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller sostuvo que el Estado busca brindar asistencia a los connacionales en el frente y mantener el contacto con sus familias en Perú.

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El titular del sector precisó que unos 450 peruanos fueron reclutados por “organizaciones criminales” para integrarse al conflicto.