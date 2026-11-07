Carlos Espá, canciller peruano, viajó a Moscú en Rusia. (Foto: El Peruano)
Carlos Espá, canciller peruano, viajó a Moscú en Rusia. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá llegó a la ciudad de Moscú para sostener una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las autoridades de ambos países revisarán la agenda de cooperación y la situación de la representación en la capital de Rusia.

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